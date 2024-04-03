В Подмосковье насчитали 320 ресурсных семей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области насчитывается 320 ресурсных семей, туда временно устроены 223 ребёнка. Об этом на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению заявил его председатель Андрей Голубев.
Депутат назвал важным направлением деятельности всех регионов предотвращение семейного неблагополучия, выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им при необходимости различных видов помощи.
Там напомнили, что в Московской области реализуется проект «Ресурсные семьи». В такие семьи дети помещаются временно, на срок, необходимый для профилактической работы с родителями и возвращения им ребёнка на воспитание, либо подбора для несовершеннолетнего постоянной замещающей семьи.
Согласно наблюдениям, в ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее, чем в семейном центре.
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«В Подмосковье работают Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 59 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. В прошлом году комиссии выявили 2 411 детей, нуждающихся в помощи, а также 8 609 семей в социально-опасном положении. За 2023 год меры социальной реабилитации получили 30 тыс. семей», – сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Согласно наблюдениям, в ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее, чем в семейном центре.
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Лора Луганская