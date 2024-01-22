В России предложили поручить очистку балконов коммунальным службам

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Первый заместитель председателя комитета по просвещению Государственной Думы Яна Лантратова предложила поручить коммунальным службам очищение балконов от снега и наледи, пишут «Известия».
Ранее депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева выдвинули предложение об отмене оплаты отопления на месяц при любых отключениях на государственном уровне.
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