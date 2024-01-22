В России предложили поручить очистку балконов коммунальным службам

Ученые предупреждают, что древние сибирские вирусы, известные как «микробы Мафусаила» или вирусы-зомби, могут освободиться из-за глобального потепления, представляя угрозу для человечества.



Эти штаммы вирусов уже выделены и изучены, и считается, что следующая пандемия может быть вызвана болезнью, датируемой далеким прошлым.



Ученые планируют создать арктическую сеть мониторинга для выявления случаев заболеваний, вызванных древними микроорганизмами, с целью предоставления карантина, медицинской помощи и контроля передвижения в зоне заражения.



Генетик Жан-Мишель Клавери отмечает, что остается угроза новой эпидемии, и существуют опасные вирусы в северных регионах, которые могут заразить людей.

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