В подмосковное Движение Первых вступили уже свыше 344 тыс. участников

Фото: пресс-служба МИСК МО
Более 600 участников региональной конференции Движения Первых Московской области собрались в ДК «Балашиха». Они обсудили результаты работы и планы на будущий год.
«РДДМ Московской области насчитывает более 344 тыс. участников, в регионе функционирует 1,1 тыс. первичных отделений, в том числе на базе всех молодёжных центров. Ребятам доступно 12 направлений, по которым они могут развиваться – от волонтёрства, экологии и медиа, до науки и творчества. Организация даёт множество возможностей для самореализации, знакомств, прокачки новых навыков. Всё это обязательно пригодится в будущем», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Фото: пресс-служба МИСК МО
Главным событием встречи стали выборы председателя Совета Первых Подмосковья и представителя области в федеральном совете.
Совет в Движении Первых – это высший орган детского самоуправления. Выбор проводился путём открытого голосования делегатов от подмосковных городских округов. Из 47 претендентов членами совета стали 20. Председателем стала Диана Полежаева из Волоколамска. А Мария Юрова из Сергиево-Посадского городского округа в 2025 году будет представлять Московскую область в федеральном Совете Первых среди делегатов из 89 регионов.
Фото: пресс-служба МИСК МО
«Мы вместе с Министерством информации и молодёжной политики Московской области в следующем году обязательно запланируем для вас смены Первых не только в пришкольных лагерях. У вас ещё будут слёты, форумы Первых и Орлят России. В добрый путь» Созидайте и будьте счастливыми», – обратилась к участникам замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима.
Председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова представила подробный доклад о главных показателях Первых в регионе за уходящий год. Также вместе с участниками она обсудила основные задачи на 2025-й.
«Наша команда проделала колоссальную работу. В Подмосковье действует 1,1 тыс. первичных отделений. В 54 муниципалитетах работают отделения движения, мы чувствуем поддержку региона, а цифра представителей Подмосковья приближается к полумиллиону. Но для нас главное не количество, а содержание и качество, над которыми мы будем работать вместе», – поделилась Бочарова.Фото: пресс-служба МИСК МО
Для гостей подготовили концертную программу и провели акцию «Благодарю». Каждый своими руками сделал бумажного журавля – символ благодарности учителям и наставникам.
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в стране сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. Участниками движения являются более 8,5 млн человек, активистов из Московской области – свыше 400 тысяч. В 89 регионах России работают порядка 48 тыс. первичных отделений.
Фото: пресс-служба МИСК МО
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Лора Луганская