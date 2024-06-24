Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье ЗАГС предоставляет 14 видов услуг

В Подмосковье ЗАГС предоставляет 14 видов услуг

24 июня 2024, 15:54
Фото: istockphoto / Nadtochiy

Фото: istockphoto / Nadtochiy

Оригинал
С 1 мая жители региона могут зарегистрировать свой брак в 25 парках Московской области.


«Услуги ЗАГСа доступны в каждом муниципалитете. С этого года желающие могут расписаться не только в отделении дворцов бракосочетаний, но и в МФЦ. На сегодняшний день в Московской области работает 58 выездных площадок заключения брака, при этом 31 была запущена только в 2024 году», — отметил замминистра социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Стоит отметить, что с 1 июня в регионе заработал портал «Свадьба в Подмосковье», где находится информация обо всех выездных площадок с фотографиями и описанием. На портале жители могут забронировать площадку для регистрации своего брака.

Читайте также:

Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с участниками СВО и их семьями

Свыше 100 пар поженятся в усадьбе Архангельское в канун Дня семьи, любви и верности

В Подмосковье с начала года поженились более 17 тысяч пар
#подмосковье
#мфц
#свадьба
#портал
#услуги
#жители
#информация
#минсоцразвития мо
#загс
Спасатели провели мониторинг несанкционированных пляжей в Подмосковье
24 июня 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили несанкционированные пляжи в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Патрулирование несанкционированных мест купания провели на 40 водоёмах в 21 городских округах Московской области.

«При купании в неизвестных водоемах люди подвергают себя серьёзной опасности, так как не все реки, озера и пруды предназначены для купания. Спасатели пояснили населению, что не стоит рисковать собственным здоровьем и отдавать предпочтение диким пляжам, в таких местах риск получить травму намного выше. Большего всего отдыхающих специалисты зафиксировали в округе Котельники на Малом и Большом Люберецких карьерах, а также в округе Мытищи на реке Клязьма. Спасатели посоветовали гражданам не забывать о том, что на диких пляжах под водой лежат разбитые стекла, коряги, шины, куски бетона с металлическими прутьями и другие травмоопасные предметы», — поделился замначальника Сергей Щетинин.

Всего к мониторингу привлекалось 70 человек личного состава и 24 единиц техники

Читайте также:

В Подмосковье спасли подростка, застрявшего в картофелекопалке

Спасатели устранили последствия непогоды в Московской области

Подмосковный спасатель вывел из леса потерявшуюся 15-летнюю девочку
#подмосковье
#спасатели
#мытищи
#реки
#котельники
#специалисты
#люди
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер актер из «Бандитского Петербурга» Огий
24 июня 2024, 16:07

Фото: iStock/Boris Ipatov

Актер Олег Огий, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улица разбитых фонарей», скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его приемный сын Александр Малич в Telegram-канале.
Малич также сообщил, что отпевание актера состоится в понедельник, 24 июня, в 14:00, но не уточнил причину смерти.

Олег Огий родился в 1956 году и окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Его запомнили телезрители благодаря ролям в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Агент национальной безопасности».

Читайте также:

Умер сын модельера Вячеслава Зайцева: Егор Зайцев скончался от рака

Журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке: умер сопровождающий

Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин
#обстрел
#сын
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Воскресенске проведут капитальный ремонт детсада
24 июня 2024, 15:52

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание детского сада «Колосок», расположенного в селе Федино городского округа Воскресенск, планируют капитально отремонтировать, подряд на проведение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание и поставить всё оборудование, необходимое для нормального функционирования учреждения», — говорится в сообщении.
Двухэтажное здание детского сада было построено в 1959 году, его общая площадь составляет более 893 квадратных метров. Капитальный ремонт должен быть завершён в 2025 году.

Начальная стоимость лота — 91 миллион 728 тысяч 250 рублей, заявки принимаются до 9 июля.

Читайте также:

Капремонт Мытищинского колледжа завершат до конца года

В Пушкине построят детсад на 300 мест

В Егорьевске отремонтируют историческое здание Георгиевской гимназии
#воскресенск
#капитальный ремонт
#детский сад
#детсад
#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Привнести в отношения больше романтики»: гороскоп для всех знаков зодиака с 24 по 30 июня
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 24 по 30 июня
24 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/amgun

На этой неделе стоит найти время для прогулок на свежем воздухе и насладиться звуками природы. Предприимчивость и активная позиция помогут достичь успеха не только в делах, но и в любовной сфере.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 24 по 30 июня и рассказала, что ждать в этот период.

Астролог отметила, что на предстоящей неделе в деловой сфере поможет предприимчивость и активная позиция. В любви пора привнести в отношения больше романтики и организовать свидание. Для укрепления здоровья благоприятно слушать звуки природы и найти время для прогулки на свежем воздухе.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака


Овен будет более решительным и легко преодолеет трудности. Он почувствует прилив вдохновения и творческого настроя.

Тельцу надо больше общаться с приятными людьми. Благоприятно читать стихи и любимые книги.

Близнецам надо отдать предпочтение надёжности. Им необходимо быть уверенными и осведомлёнными.

У Рака возрастёт самооценка. Ему надо слушать себя и исполнять свои желания.

Лев почувствует потребность в эстетике. Ему надо подчеркнуть свою красоту и свои достоинства.

Дева расширит кругозор, она узнает много нового и необычного. Её взгляды поменяются.

Весам важно быть оптимистами и верить в свои силы. Им нужно своевременно отдыхать, не дожидаясь усталости.

Скорпиона многое порадует. У него поднимется настроение, и он ощутит счастье.

Стрельца ожидает прибыль, увеличение дохода. Ему удастся реализовать важные планы.

У Козерога возможна влюблённость. Его будут сопровождать удивительные, но приятные события.

Водолею будет сопутствовать успех. Он успешно справится со всеми делами, его решения будут необычными.

Рыбам надо активно заниматься карьерой и деловыми вопросами. Им важно проявить мягкую силу и дипломатию.

Читайте также:

Астролог назвала самые стрессоустойчивые знаки зодиака

Астролог назвала знаки зодиака, которые станут самыми заботливыми мужьями

Астролог Такаутдинова раскрыла, кто больше всего боится одиночества
#знаки
#счастье
#отношения
#рекомендации
#астролог
#гороскоп
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьники из Люберец стали призёрами всероссийского чемпионата «Профессионалы»
24 июня 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда Люберецкого Инженерно-технологического лицея заняла третье место на всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Она отличилась в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов», сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Московскую область представляли ученики Михаил Щитиков и Вячеслав Колесников. Эта компетенция считается одной из самых перспективных и востребованных в современном мире, так как связана с разработкой передовых технологий для управления электроникой и компьютерами силой мысли», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что лицей гордится своей командой наставников, в том числе учителями информатики Александрой Глазко и Татьяной Стереховой, которые подготовке учеников к выступлению на чемпионате.

В компетенции «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории» серебро завоевала десятиклассница гимназии №41 Ева Бахриддинова.

Читайте также:

Подмосковные школьники победили в чемпионате «Профессионалы-2024»

Студент из Дубны выиграл серебро на чемпионате «Профессионалы»

Студенты Подмосковья принимают участие в чемпионате «Профессионалы 2024»
#школьники
#студенты
#чемпионат
#профессии
#московская область
#подмосковье
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Реутове обсудили помощь участникам СВО
24 июня 2024, 15:14

Фото: пресс-служба главы г.о. Реутов

Встречу с пятью участниками специальной военной операции провели в Музейно-выставочном центре в Реутове, участие в ней приняли представители фонда «Защитники Отечества», депутаты, молодёжь и члены общественных организаций. Главной темой встречи стала помощь бойцам и их близким, сообщает пресс-служба главы городского округа Реутов Филиппа Науменко.
В ходе встречи было отмечено, что из Реутова в зону СВО уже отправили более 500 машин гуманитарной помощи.

«Всё что можем, конечно, приобретаем. Есть заявки, которые требуют времени на их выполнение и дополнительных средств, поэтому, хочется сказать всем нашим ребятам, чтобы они не стеснялись и обращались в наш центр. Возможно, не сразу, но мы будем стараться выполнять все их просьбы и заявки», — сказала исполняющая обязанности председателя Совета депутатов городского округа Реутов Анна Бабалова.
В пресс-службе добавили, что в округе закупили всё, о чём заранее попросили бойцы, которые сейчас находятся в краткосрочных отпусках.

Читайте также:

Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с участниками СВО и их семьями

Актёру Ефремову предложили УДО в обмен на участие в спецоперации

В Москве украинку осудили на 12 лет за воздушные шары
#реутов
#сво
#помощь
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с участниками СВО и их семьями
24 июня 2024, 14:49

Фото: пресс-служба омбудсмена МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с участниками специальной военной операции и членами семей бойцов, мероприятие состоялось в Ново-Фоминске, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
Участие в мероприятии приняли глава областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова. На встрече обсуждались вопросы помощи участникам СВО и их близким, касающиеся различных жизненных сфер.

«На нашей встрече был участник спецоперации, который остался один с четырьмя детьми, мамы сыновей, которым необходима реабилитация. (…) Общими усилиями всем нашим участникам встречи мы постараемся помочь», — сказала Фаевская.
В свою очередь, Ольга Ермакова заверила, что каждый заданный в ходе встречи вопрос будет проработан вместе с представителями профильных ведомств.

Читайте также:

Омбудсмен Подмосковья Фаевская подписала соглашение о сотрудничестве с Мосстатом

Подмосковный омбудсмен Фаевская организовала квест для детей участников СВО

Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права жительницы Королёва
#ирина фаевская
#омбудсмен
#сво
#наро-фоминск
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смертельная перестрелка на границе Абхазии и России: связь с терактом в Дагестане, жертвы и причины нападения на КПП
На границе России с Абхазией произошла перестрелка: подробности, причины
24 июня 2024, 14:28

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Абхазии на границе с Россией около контрольно-пропускного пункта «Псоу» 23 июня произошла перестрелка. Что известно об инциденте, жертвах и причинах произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Перестрелка в Абхазии: что известно


Неустановленные лица открыли стрельбу из автомата по машине на контрольно-пропускном пункте России и Абхазии вечером 23 июня, после чего скрылись. Позже глава Министерства внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что личности нападавших в Гагрском районе установлены. По его словам, все участники конфликта являются гражданами республики.

Стрельба на КПП «Псоу»: жертвы


В результате стрельбы на границе с Россией один человек погиб, трое получили ранения, в том числе несовершеннолетняя девочка. Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями. По информации издания «МК», объектом покушения был некий Даур Камлия, получивший ранение в живот.

В настоящее время правоохранители разыскивают нападавших. Власти Абхазии сообщили, что КПП работает в штатном режиме, угрозы для туристов нет.

Причины стрельбы в Абхазии


За полчаса до перестрелки на границе Абхазии и России стало известно о вооруженном нападении боевиков на синагогу, церковь и пост ДПС в Дагестане. Жертвами боевиков стали более 15 силовиков и мирные жители. В Сети стали появляться посты, авторы которых пытались найти связь в двух трагических событиях.


Боец ММА и дети «единороса»: исполнители теракта в Дагестане, отсылка к Корану и связь с НАТО
Боец ММА и дети «единороса»: исполнители теракта в Дагестане, отсылка к Корану и связь с НАТО

Однако по данным МВД республики, мотивом стрельбы был личный конфликт.

«Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и принимает меры по их задержанию», — отмечается в публикации ведомства.

Позже министр МВД Абхазии Роберт Киут подтвердил информацию о причинах стрельбы на границе. По его словам, злоумышленники действовали по личным мотивам из-за давнего имущественного конфликта с пострадавшим.

Читайте также:

Абхазия объявила 24 марта днем траура

В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы на КПП «Псоу» на границе с РФ

На границе Абхазии и России произошла перестрелка
#дело
#стрельба
#мвд
#пострадавшие
#конфликт
#уголовное дело
#дпс
#жители
#человек
#министр
#меры
#девочка
#ранение
#абхазия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт Мытищинского колледжа завершат до конца года
24 июня 2024, 14:27

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Здание колледжа, расположенного на Силикатной улице в Мытищах, капитально ремонтируют, завершить работы должны до конца текущего года. О ходе ремонта рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте начались фасадные работы и устройство штукатурки. Продолжается демонтаж внутренних конструкций, оконных и дверных блоков, отопительной системы», — говорится в сообщении.
В ходе капремонта в здании общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров планируется полностью обновить кровлю и фасад, а также инженерные системы и всю сантехнику, поставить новые окна и двери, а также заново отделать внутренние помещения. Кроме того, должна быть установлена новая мебель и оборудование.

Читайте также:

В Пушкине построят детсад на 300 мест

В Шаховской построили два ФАПа

Строительная готовность школы на 550 мест в Пушкине достигла 65%
#мытищи
#строительство
#капитальный ремонт
#министерство строительного комплекса мо
#капремонт
#колледж
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф