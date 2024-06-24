В Подмосковье ЗАГС предоставляет 14 видов услуг

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С 1 мая жители региона могут зарегистрировать свой брак в 25 парках Московской области.
«Услуги ЗАГСа доступны в каждом муниципалитете. С этого года желающие могут расписаться не только в отделении дворцов бракосочетаний, но и в МФЦ. На сегодняшний день в Московской области работает 58 выездных площадок заключения брака, при этом 31 была запущена только в 2024 году», — отметил замминистра социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Стоит отметить, что с 1 июня в регионе заработал портал «Свадьба в Подмосковье», где находится информация обо всех выездных площадок с фотографиями и описанием. На портале жители могут забронировать площадку для регистрации своего брака.
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