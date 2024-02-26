В Подмосковье оптимизировали земельные онлайн-услуги

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Семь земельных услуг, предоставляемых на подмосковном госпортале, сделали удобнее благодаря новой опции — автоматической проверке участков на пересечение с зонами ограничений и оборотоспособность, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мы не только переводим услуги в «цифру», но и оптимизируем их. В интерактивных формах заявлений на семь земельных услуг появился «умный» сервис. Это позволит пользователю составить представление о земельном участке и определиться с дальнейшими действиями», — прокомментировала нововведение глава министерства Надежда Куртяник.«Умный» сервис по проверке земельных участков активизируется при заполнении заявлений на следующие услуги: «Перераспределение земель», «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно», «Установление сервитута», а также при заявках на предоставление земельных участков на торгах, в безвозмездное пользование, в бессрочное пользование и заявках на разрешение размещать на участках различные объекты.
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