В Подмосковье нейросеть с начала года выявила около 930 точек нелегальной торговли

Фото: iStock/Supersmario
Нейросеть выявляет нелегальную торговлю на улицах Московской области, за последний год число видеокамер с этой опцией увеличилось в 30 раз, с января текущего года искусственный интеллект помог ликвидировать около 930 стихийных торговых точек, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Контроль уличной торговли при помощи искусственного интеллекта успешно внедрён во всех подмосковных округах. За текущий год благодаря искусственному интеллекту устранено более 930 точек стихийной торговли», — сказала глава регионального министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что нейросеть выявляет нелегальные торговые точки по данным с камер видеонаблюдения с точностью 97%. Данные о нелегальной торговле искусственный интеллект отправляет в местную администрацию, после чего ответственный исполнитель отправляется на указанное место с проверкой.
В министерстве отметили, что в настоящее время в Московской области к контролю за уличной торговлей подключено свыше 6,6 тыс. видеокамер.
Читайте также:
В Подмосковье на нацпроект «Цифровая экономика» выделено более 10 млрд рублей
В Подмосковье расширили онлайн-услуги для розничной торговли
В Подмосковье нейросеть проанализировала более 280 тыс. медицинских снимков
Лев Каштанов