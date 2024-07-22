Брынцалов: ДЭГ на выборах – это удобно и просто

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Формат дистанционного электронного голосования хорошо себя зарекомендовал. Участвовать в выборах онлайн удобно и просто, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее в Мособлизбиркоме сообщили, что в Подмосковье стартовала подача заявлений на участие в дистанционном голосовании на выборах в Советы депутатов. Заявление можно подать до 2 сентября включительно на портале госуслуг.
Он напомнил, что выборы пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья. Кроме того, в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.
Брынцалов заверил, что традиционно будут работать и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
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«Формат ДЭГ хорошо себя зарекомендовал. Впервые он был применён в прошлом году на выборах губернатора Московской области. Тогда в электронном формате предпочли голосовать более 400 тыс. избирателей. В этом году на выборах резидента страны электронным голосованием воспользовалось в два раза больше избирателей. Конечно, в первую очередь такую возможность использует наша молодёжь. Но и люди постарше отмечают, что голосовать онлайн удобно и просто», – отметил подмосковный парламентарий
Он напомнил, что выборы пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья. Кроме того, в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.
Брынцалов заверил, что традиционно будут работать и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
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Лора Луганская