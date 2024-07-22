Брынцалов: ДЭГ на выборах – это удобно и просто

Решению президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов не удивлены в Кремле. Об этом журналистам в рамках брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что происходящее в Штатах за последние годы научило ничему не удивляться.