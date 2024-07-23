Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 30 проектов с применением ИИ

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации, темой обсуждения стало исполнение национальной программы «Цифровая экономика РФ» и единый подход к развитию информационных систем, сообщает пресс-служба правительства региона.
На заседании председательствовал зампред правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко. Он предложил участникам заседания предложить лучшие региональные практики и указать на приоритетные направления цифровизации.
Он также отметил, что в федеральных проектах уже учтено предложение региона по глобальной цифровизации отчётов — создании витрины данных, откуда любое ведомство сможет взять необходимую информацию, а также по созданию единой госплатформы по сбору больших данных для обучения искусственного интеллекта.
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«Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с применением искусственного интеллекта в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ. Нейросеть помогает нам контролировать чистоту во дворах, незаконный сброс строительного мусора и пр. А в прошлом году мы начали использовать GigaChat для отработки обращений граждан по социальной тематике – это проект, который мы реализуем совместно со Сбером», — поделился с участниками заседания подмосковным опытом Андрей Воробьёв.
Он также отметил, что в федеральных проектах уже учтено предложение региона по глобальной цифровизации отчётов — создании витрины данных, откуда любое ведомство сможет взять необходимую информацию, а также по созданию единой госплатформы по сбору больших данных для обучения искусственного интеллекта.
«Важно, чтобы остальные инициативы также нашли отражение в региональных программах и показателях. В частности, в сфере ЖКХ — это электронные платёжки за ЖКУ, перевод в цифру эксплуатационной документации на котельные, хранение данных региональных операторов в цифровой системе», — добавил губернатор Подмосковья.Отмечается, что на федеральном уровне в настоящее время рассматриваются ещё две цифровые инициативы Московской области — создание цифровых архивов и заключение электронных договоров по газу.
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Лев Каштанов