Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье установят еще 10 тыс камер системы «Безопасный регион»

В Подмосковье установят еще 10 тыс камер системы «Безопасный регион»

22 января 2024, 17:01
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

Систему видеонаблюдения «Безопасный регион» продолжают развивать в Московской области, до конца года на территории региона планируется установить еще 10 тысяч видеокамер, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«В настоящее время к системе «Безопасный регион» подключены уже 132 тысячи камер, из которых 21 тысяча была подключена в прошлом году. В 2024 году планируется установить еще 10 тысяч камер», — говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году планируется объединить подмосковную и столичную системы распознавания лиц.


Видеокамеры систему «Безопасный регион» устанавливают у социально значимых объектов — школ, поликлиник, детских садов, а также на въездах и выездах в города и в парках. Система позволяет полиции оперативно находить преступников. Кроме того, видеокамеры «Безопасного региона» используются для наблюдения за качеством содержания территорий — уборкой дворов и вывозом мусора, а также для выявления нелегальных перевозчиков отходов.

Читайте также:

Суд в Москве запретил онлайн-продажу устройств для сокрытия номеров машин

В Кашире установят около 50 камер системы «Безопасный регион»

Автомобилист сбил в Орехово-Зуеве новогоднюю ёлку и попал на камеры
#безопасный регион
#видеонаблюдение
#подмосковье
#камеры
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КПО «Восток» начал обустраивать систему дегазации для выработки электричества
22 января 2024, 17:42

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На полигоне комплекса по переработке отходов «Восток» в Егорьевске начали обустройство системы дегазации. Предприятие будет вырабатывать из биогаза электричество для собственных нужд, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Центр генерации электроэнергии на базе системы активной дегазации планируют создать в 2025 году. Задачи дегазации – преобразовать и использовать свалочный газ, снизить его воздействие на окружающую среду и устранить неприятный запах», – говорится в сообщении.
КПО «Восток» приступил к реализации проекта дегазации в 2023 году – через три года после ввода в эксплуатацию. По данным министерства, за это время накапливается необходимое для дегазации количество свалочного газа.

В 2019 году в Московской области начали создавать новую систему обращения с отходами, нацеленную на переработку вторичного сырья. В Подмосковье были закрыты все 39 мусорных полигонов. Им на смену пришли 10 современных КПО. «Восток» считается наиболее продвинутым из них.

Читайте также:

Депутат Журавлёв: Нужен жёсткий контроль в сфере вторичной переработки мусора

Штрафы за нелегальную перевозку стройотходов в Подмосковье достигли 20,4 млн рублей

Крупнейший оператор ТКО Подмосковья планирует передать активы властям
#минжкх мо
#полигон
#тбо
#мусор
#экология
#кпо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев назвал украинцев, проживающих на территориях РФ, русскими
22 января 2024, 17:10

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал украинцев, которые проживают на российской территории, русскими. Так он прокомментировал новый указ президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселённые украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также иронично добавил, что Зеленскому «пора завязывать», а то так можно «и Канаду присоединить».

Согласно указу Зеленского, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.

Читайте также:

«Калька с политики Гитлера»: Депутат ГД прокомментировал новый указ Зеленского

В Госдуме назвали указ Зеленского оболваниванием подрастающего поколения

В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев
#указ
#telegram
#зеленский
#медведев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инспекторы ГИБДД рассказали, какие машины редко останавливают для проверки
22 января 2024, 17:09

Фото: istockphoto/Anastasija Vujic

До настоящего времени никто всерьёз не рассматривал выбор автомобиля в зависимости от степени внимания, который ему уделяет дорожная полиция. Инспектор ГИБДД назвал модели машин, которые наименее часто останавливают для проверки представители его ведомства.
Есть машины, которые сотрудники ДПС регулярно останавливают для проверки документов и оценки степени трезвости водителя, передаёт сетевое издание NJcar.ru. В эту категорию, например, старые отечественные седаны с оглушительно ревущими двигателями либо тюнингованные иномарки с тонированными стёклами.

А вот универсал Skoda Octavia Combi удивляет владельцев своей как будто невидимостью для инспекторов дорожной полиции. Иногда кажется, что люди в фуражках и с жезлами смотрят сквозь эту машину. Лифтбэки же Skoda Octavia, наоборот, то и дело останавливают. Таким же невниманием полицейских пользуется пассажирский «каблучок» VW Caddy. Да и по статистике владельцы этих автомобилей крайне редко нарушают ПДД.

Не привлекает внимания ГИБДД невзрачный корейский кроссовер SsangYong Tivoli. Столь же малозаметен для полицейских внедорожный универсал Subaru Legacy. Suzuki Jimny и Mazda 5 тоже не ассоциируются у правоохранителей с бандитскими машинами либо с такими, водители которых могут сесть за руль не вполне трезвыми. Ещё одна модель, которая попала в семёрку самых малозаметных для сотрудников ДПС — Citroen C4 Picasso.

В заключение представитель дорожной автоинспекции посоветовал автомобилистам для того, чтобы избежать повышенного внимания со стороны его ведомства, содержать машину в чистоте и порядке и отказаться от яркого тюнинга.

Читайте также:

На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, который пьяным устроил смертельное ДТП

В Подмосковье 19-летний парень на спор ударил сотрудника ДПС

В ГИБДД рассказали о штрафах за езду на летней резине зимой
#гибдд
#проверки
#пдд
#дпс
#водители
#сотрудники
#машины
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спасатели освободили запертую в квартире тяжелобольную женщину
22 января 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи, и остававшуюся запертой в собственной квартире в течение суток, спасли сотрудники Мособпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
О том, что с женщиной случилась беда, сообщили её ученики: они пришли к ней домой на запланированные занятия, но дверь им никто не открыл. Через них информация о произошедшим дошла до родственников женщины, которые обратились в Службу-112.

«Прибыв на место, спасатели вскрыли дверь и увидели, что обессиленная 59-летняя женщина лежит на полу в кухне. Выяснилось, что она почувствовала себя плохо, потеряла сознания и пролежала ез помощи около суток», — говорится в сообщении.

Спасатели немедленно вызвали бригаду врачей, а затем под присмотром медиков транспортировали пациентку с четвёртого этажа на первый по лестнице и поместили в скорую. Женщину госпитализировали с подозрением на инсульт.

Читайте также:

Подмосковные спасатели вытащили людей из машины, улетевшей в кювет

В Южно-Сахалинске из горящего приюта «Пёс и Кот» спасли около 500 животных

Подмосковные спасатели избавили ребёнка от застрявшего на пальце стального кольца
#спасатели
#сергиев посад
#помощь
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аварийность на дорогах Подмосковья уменьшилась в 1,5 раза
22 января 2024, 16:43

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Число аварий на подмосковных дорогах за последние пять лет снизилось в полтора раза. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков, передаёт пресс-служба правительства региона.
«По итогам 2023 года количество ДТП сократилось на два процента, снизилось количество погибших в авариях людей и получивших различные травмы. Если взять пятилетний период, то общая аварийность в Московской области уменьшилась в 1,5 раза», — сказал Пауков в ходе заседания коллегии Главного управления МВД России по региону.

Причинами такой положительной динамики является постоянная работа по улучшению качества дорог в регионе, строительство развязок, переездов и переходов. Кроме того, важную роль играет регулярная профилактическая работа с водителями и пешеходами.

Читайте также:

Андрей Воробьёв: Количество преступлений в Подмосковье снизилось более чем на 20%

В Подмосковье до конца года откроют 11 новых полицейских участков

В Подмосковье оптимизировали работу шести светофоров
#дтп
#аварии
#дорогимо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На выставке «Россия» свои цифровые решения представил Главгосстройнадзор Подмосковья
22 января 2024, 16:29

Подмосковный Главгосстройнадзор представил собственные цифровые решения на стенде Московской области на Международной выставке-форуме «Россия». Многие из них используют и другие регионы страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
Одно из них, «Невидимый надзор», позволяет проводить проверки подготовительного этапа без участия застройщика. Геодезический квадрокоптер формирует 3D-облако точек с координатами, которые затем накладываются на строительный генеральный план для проверки соответствия.
«Каждый может быстро получить полную информацию о строящемся объекте, наведя камеру смартфона на здание с помощью сервиса «Подмосковные стройки» с использованием AR-технологии. Вы можете идти по улице, увидеть стройку школы или другого объекта, открыть мобильное приложение, навести на стройплощадку и получить полную информацию о ходе строительства, сроках и текущей динамике», – рассказал гостям начальник пятого отдела Главного управления государственного строительного надзора Московской области Евгений Кузьмичёв.
Министерство строительства и ЖКХ России провело на выставке отраслевой день «Строительство». Свои достижения в этой сфере представили все регионы России.

В День отрасли гости выставки смогли пообщаться с инспекторами Главгосстройнадзора и задать интересующие вопросы. Для юных будущих строителей организовали викторину, участники которой получили призы и подарки.

Читайте также:

На строительстве школы в Климовске обустраивают фундамент

В Истре проинспектировали строительство очистных сооружений на фабрике соевых соусов

Строительная готовность детской больницы в Красногорске превысила 75%
#главгосстройнадзор мо
#строительство
#выставка
#форум
#россия
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье до конца года откроют 11 новых полицейских участков
22 января 2024, 16:26

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Одиннадцать новых участковых полицейских пунктов откроют на территории Московской области в 2024 году для обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году планируется открыть 11 участковых пунктов в Люберцах, Апрелевке, Мытищах и Ленинском. Кроме того, должно быть завершено строительство зданий УВД в Кашире и Воскресенске», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в минувшем году в Подмосковье заработали семь новых участковых пунктов на территории пяти городских округов — Ленинского, Мытищ, Коломны, Котельщиков и Истры.

Открытие полицейских участков обсудил с представителями правоохранительного блока губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что новые участки должны, в том числе, помочь отрегулировать вопросы с миграцией, которые нередко вызывают беспокойство у местных жителей.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года уровень преступности в Московской области снизился более чем на 20%.

Читайте также:

В Чувашии житель Нижнего Тагила пытался скрыться от силовиков с 26 кг наркотиков

МВД: В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на рэп-концерте

Sky News: Британская полиция намерена бороться с угрозами со стороны Ирана, Китая и России
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учёные рассказали, как им 100 лет удавалось сохранять тело Ленина
22 января 2024, 16:25

Фото: istockphoto/OlgaKorica

В воскресенье, 21 января, исполнилось ровно 100 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова-Ленина. Учёные Сеченовского института рассказали, как советские специалисты благодаря уникальным технологиям смогли сохранить тело вдохновителя Октябрьской революции на целый век.
После смерти Ленина в 2024 году впервые в истории Российской Империи и Советской России была проведена уникальная операция по бальзамированию всего тела целиком, с сохранением объемов, форм и всей клеточной и тканевой структуры. Благодаря таланту российских учёных был внесён огромный вклад в мировую науку, пишут «Известия». Позже Николай Бурденко называл бальзамирование тела Ленина величайшим экспериментом в анатомии и биохимии.

Ученые Сеченовского Университета Минздрава России — тогда медфака МГУ — Абрикосов, Збарский и Воробьёв в очередной раз вписали свои имена в историю медицины. Они не раз подчёркивали, что не изобретали состав для бальзамирования, а лишь усовершенствовали его. Создал же формулу ещё в конце XIX века их предшественник Николай Мельников -Разведенков, который работал в университете на кафедре патанатомии. В музее кафедры до сих пор хранятся препараты, изготовленные по его рецептам и формулам.

Читайте также:

Кандидат в президенты РФ Слуцкий призвал похоронить Ленина

Треть россиян выступает за перезахоронение Ленина на кладбище

В подмосковном музее-заповедники пройдет программа «В Горках знал его любой…»
#ученые
#операция
#имена
#мгу
#препараты
#тела
#университет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Воробьёв: Количество преступлений в Подмосковье снизилось более чем на 20%
22 января 2024, 16:08

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Безопасность жителей является одним из ключевых направлений работы властей Подмосковья, по итогам 2023 года снижение преступности в регионе составило более 20%. Такие данные представил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе заседания коллегии Главного управления МВД России по Московской области.
«У нас на 20-24% произошло снижение преступности в общественных местах и на улицах. Это очень важный показатель. Но мы понимаем, что любое преступление заставляет нас и дальше усиленно работать, чтобы люди чувствовали себя безопасно», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что Московская область — это растущий регион, поэтому здесь особенно важно взаимодействие правоохранителей и всех ветвей власти.

В ходе заседания глава региона также вручил награды подмосковным сотрудникам МВД.

Читайте также:

В Подмосковье поймали серийного вора продуктов

В Жуковском задержали мужчину с 19 свёртками с наркотиками

В подмосковном лесу поймали двух сибиряков с 10 кг мефедрона
#андрей воробьёв
#безопасность
#политика
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф