В Подмосковье установят еще 10 тыс камер системы «Безопасный регион»

Фото: пресс-служба правительства МО
Систему видеонаблюдения «Безопасный регион» продолжают развивать в Московской области, до конца года на территории региона планируется установить еще 10 тысяч видеокамер, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«В настоящее время к системе «Безопасный регион» подключены уже 132 тысячи камер, из которых 21 тысяча была подключена в прошлом году. В 2024 году планируется установить еще 10 тысяч камер», — говорится в сообщении.
Кроме того, в текущем году планируется объединить подмосковную и столичную системы распознавания лиц.
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