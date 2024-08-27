Охотнику-скандалисту вынесли приговор за невыполнение требований инспектора

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Житель городского округа Ступино лишился права охотиться за отказ подчиниться требованиям инспектора Госохотнадзора подмосковного Минэкологии. Инцидент произошёл в охотничьих угодьях Московского общества охотников и рыболовов у деревни Мансурово городского округа Домодедово, сообщили в пресс-службе министерства.
«Наш сотрудник застал гражданина в лесу с охотничьим ружьём. Инспектор потребовал предъявить охотбилет, разрешения на хранение оружия и на добычу, а также само ружье на предмет досмотра. Однако гражданин отказался подчиниться этим законным требованиям. Пришлось обратиться в суд», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.На судебное заседание нарушитель не пришёл, представив лишь письменные пояснения. В них он отрицал факт неповиновения. В итоге мировой судья вынес решение лишить гражданина права охотиться на полтора года. Его охотничий билет аннулирован.
Нарушитель пытался оспорить вердикт в суде высшей инстанции, но это ему не удалось.
В подмосковном Минэкологии напомнили, что по закону граждане обязаны по требованию охотинспекторов разряжать охотничье оружие и передавать им для проверки документы, указанные в Правилах охоты. Также они должны предъявлять для досмотра вещи, орудия охоты, продукцию охоты и транспортные средства.
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Лора Луганская