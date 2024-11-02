Фото: iStock/ Vladimir Dyavhkov
В посёлке Уваровка в Подмосковье обнаружили тайное детское кладбище, сообщают АиФ.
Москвич Вадим Кузнецов бродил на даче в поисках хорошего интернет-сигнала и наткнулся на кладбище. Он увидел странные могилы, сфотографировал их и выложил находку в социальные сети.
Детей хоронили в этом месте с 70-х годов и по сей день. Большая часть уже давно заброшена — на них стёрлись надписи, а фотографии начали выцветать.
На участках погребены воспитанники местного интерната с для детей с особенностями в развитии. Местные жители поделились, что ставить кресты на могилы начали относительно недавно.
Директор интерната Алексей Захарочкин подтвердил информацию, что раньше детей хоронили без крестов. Сейчас воспитанников не отпевают согласно православным обычаям, поскольку среди усопших много детей разных вероисповеданий и национальности.
Государственный закон регулирует погребение инвалидов, которые умерли в социальных учреждениях. Ритуальные службы организовывают весь процесс. Директор интерната отмечает, что выполняется не всё положенное.
Читайте также:
В Турции похоронили погибшую россиянкку Маргариту Каранджу
Чужие кресты и тела в пакетах: одиноких россиян хоронили в ямах без гробов и в сидячем положении
Чужая могила и ведро крови: в Перми пропавшего мужчину спустя 100 дней нашли на кладбище без ушей
Детей хоронили в этом месте с 70-х годов и по сей день. Большая часть уже давно заброшена — на них стёрлись надписи, а фотографии начали выцветать.
На участках погребены воспитанники местного интерната с для детей с особенностями в развитии. Местные жители поделились, что ставить кресты на могилы начали относительно недавно.
«Я ни разу не был на той части кладбища, где похоронены дети из интерната. Служу здесь уже 12 лет, часто бываю в интернате, но меня почему-то никогда не приглашали на отпевание и похороны воспитанников», — сообщает единственный местный батюшка Ярослав.
Директор интерната Алексей Захарочкин подтвердил информацию, что раньше детей хоронили без крестов. Сейчас воспитанников не отпевают согласно православным обычаям, поскольку среди усопших много детей разных вероисповеданий и национальности.
«Много отказников. Бывает, что Боженька забирает кого-то из них. Сейчас на порядок реже, чем в 90-е, ведь уровень медицины значительно вырос», — делится Захарочкин.
Государственный закон регулирует погребение инвалидов, которые умерли в социальных учреждениях. Ритуальные службы организовывают весь процесс. Директор интерната отмечает, что выполняется не всё положенное.
Читайте также:
В Турции похоронили погибшую россиянкку Маргариту Каранджу
Чужие кресты и тела в пакетах: одиноких россиян хоронили в ямах без гробов и в сидячем положении
Чужая могила и ведро крови: в Перми пропавшего мужчину спустя 100 дней нашли на кладбище без ушей
Ольга Енгалычева