В Турции похоронили погибшую россиянкку Маргариту Каранджу

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В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджу, тело которой было обнаружено во вторник. Об этом пишет местная газета Orducu.
Ранее посольство России в Анкаре сообщило РИА Новости, что компетентные органы Турции продолжают устанавливать причину гибели россиянки.
На церемонии присутсвовать родственники трагически погибшей из Орду и России, местные жители, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар.
Уточняется, что женщину похоронили на кладбище Хатипли после того, как пастор протестанской церкви Орду прочёл молитву.
Напомним, что 12 октября дочь гражданки России и Турции Маргариты Караджа обратилась в посольство РФ с просьбой оказать содействие в поиске матери, проживающей в Орду. 8 октября женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Турецкая полиция и волонтёры занимались поисками, в результате чего 15 октября было обнаружено её тело.
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На церемонии присутсвовать родственники трагически погибшей из Орду и России, местные жители, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар.
Уточняется, что женщину похоронили на кладбище Хатипли после того, как пастор протестанской церкви Орду прочёл молитву.
Напомним, что 12 октября дочь гражданки России и Турции Маргариты Караджа обратилась в посольство РФ с просьбой оказать содействие в поиске матери, проживающей в Орду. 8 октября женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Турецкая полиция и волонтёры занимались поисками, в результате чего 15 октября было обнаружено её тело.
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Анастасия Чинкова