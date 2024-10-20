В Турции похоронили погибшую россиянкку Маргариту Каранджу

14 октября в аэропорту Антальи уборщик туалетов обнаружил шокирующую находку — в одной из кабинок для инвалидов в унитазе лежал новорождённый ребёнок. Выяснилось, что матерью брошенного малыша была 18-летняя девушка, которая пыталась как можно скорее покинуть Турцию вместе со своей матерью. Благодаря своевременным действиям сотрудников аэропорта их удалось задержать. «Радио 1» расскажет о подробностях этого дела, включая показания россиянки на допросе и признания её молодого человека.