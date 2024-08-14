Чужая могила и ведро крови: в Перми пропавшего мужчину спустя 100 дней нашли на кладбище без ушей

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6 июня в Перми на Верхне-Курьинском кладбище обнаружили тело молодого отца в чужой могиле. Мужчине отрезали уши и накрыли металлическим надгробием. В материале «Радио 1» расскажем, что известно об этой жуткой истории.
Родные уже знали имена убийцТело 29-летнего жителя Кунгура Дмитрия* обнаружили 6 июня. По данным «КП-Пермь», погибший был зарыт на глубине полуметра. На голове у него отсутствовали уши. Мама и тетя Дмитрия уже тогда знали имена убийц.
Как рассказали изданию родственники убитого, мужчина отправился в краевую столицу из Кунгура примерено 2 года назад. Позже россиянин переехал на съёмную квартиру в Мотовилихинском районе и устроился в компанию по вывозу мусора.
Тут он начал общаться с фитнес-тренером Михаилом*, через время они даже начали называть друг друга братьями. Михаил неоднократно приезжал в гости к Диме в родной Кунгур, хорошо знал его родственников и даже был знаком с его дочкой и бывшей супругой.
Накануне трагедии мать Дмитрия просила вернуться сына в Кунгур, пожить дома, отдохнуть, но он сказал, что ему нужно закончить с одним важным делом.
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Отказался помочь в поискахО пропаже 29-летнего молодого отца стало известно 27 февраля, когда он перестал отвечать на звонки матери. Спустя несколько безответных дней тётя пропавшего и его мать отправились в Пермь, чтобы выяснить, что произошло с молодым человеком. В съёмном жилье родственники не обнаружили мужчину и обратились с заявлением к правоохранителям.
Стоит отметить, что на просьбу родственников помочь найти Дмитрия Михаил ответил отказом, что сразу вызвало подозрения.
В ходе поисков удалось узнать, что пропавший арендовал машину Porshe, которая несколько дней стояла брошенной. Затем по записям с видеорегистратора из автомобиля случайного свидетеля и с городских камер наблюдения удалось воспроизвести момент исчезновения и убийства Дмитрия.
Вечером 26 февраля Porshe остановился на улице Дружбы, из салона вышла женщина, Дмитрий остался внутри. Спустя небольшой промежуток времени на переднее пассажирское сидение садится мужчина.
«Дима всегда на автомате блокировал двери, а здесь человек свободно садится в салон, значит, Дима ждал и знал этого человека, Вскоре на заднее сидение садятся еще двое, и через несколько секунд Дмитрий выскакивает из салона. За ним выскочили все трое и погнались, а машина покатилась назад, видимо, Дима задел рукой коробку передач, и врезалась в стоящую сзади иномарку. Диму догнали и потащили обратно в салон, а водителя иномарки, в которую врезался Porshe, запугали, и велели помалкивать об увиденном», — рассказывает тётя Дмитрия.Когда неизвестные сели в машину, они отвезли мужчину на кладбище, где для него была заготовлена могила.
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Ведро крови и разрытая могилаПолицейские нашли могилу, сверху которой был небрежно накидан снег. Место захоронения окружили силовики и сотрудники кладбища и начали копать. Рядом стояли родные Дмитрия и волонтеры.
Когда силовики стали рыть глубже – крови становилось все больше и больше и так до основания могилы. В итоге было обнаружено целое ведро крови, однако, тела мужчины там не было. Погибшего нашли на том же кладбище только спустя 100 дней поиска.
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«Потому что никому дела до этого не было. Диму искали лишь мы и волонтеры. Только после моих многочисленных жалоб в Москву во всевозможные инстанции нашим службам прилетело и им дали сутки на поиск тела. Ровно через сутки тело сына нашли. Удивительно, не находите?» — утверждает мать Дмитрия.
Валили вину друг на другаПосле пропажи 29-летнего мужчины были задержаны пермский друг погибшего Михаил и двое его знакомых.
Сначала мужчины отмалчивались, а позже стали сваливать вину друг на друга. Спустя неделю после обнаружения тела Дмитрия, Михаил написал явку с повинной.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
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Циничные мотивыКак позже выяснилось, после убийства трое мужчин направились на Камский мост, где сбросили в реку ремень своей жертвы, чтобы тело нельзя было найти с помощью металлодетектора. Также они избавились от орудий убийства — ножей.
Затем трое подозреваемых явились в квартиру убитого. Вероятным мотивом расправы над «другом» стало желание завладеть его деньгами. По словам родственников, из жилья пропала крупная сумма денег – не менее двух миллионов рублей.
Неизвестно, понимали ли убийцы, что их рано или поздно их найдут, так как они попали на одну из камер, оставили след в квартили и множество других улик. Существует версия, что в момент совершения преступления они могли находиться под воздействием наркотиков, тогда вопрос об осознании последствий своих действий отпадает сам собой.
Самым циничным в этой ситуации оказался Михали — человек, которого Дмитрий считал своим братом и которого он познакомил с самыми близкими людьми.
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*имена изменены
Алина Юрчак