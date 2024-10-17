Чужие кресты и тела в пакетах: одиноких россиян хоронили в ямах без гробов и в сидячем положении

Видео ДТП аварии грузовика с фейерверками опубликовали в Амурской области. Там произошла авария, в результате которой загорелась фура с фейерверками. Все случилось на трассе рядом с автозаправочной станции (АЗС). Ролик с разлетающимся на месте ДТП салютом опубликовали в соцсетях местные паблики вечером 17 октября.