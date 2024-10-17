Чужие кресты и тела в пакетах: одиноких россиян хоронили в ямах без гробов и в сидячем положении

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В Мурманской области ритуальное агентство хоронило одиноких стариков в ямах без гробов и в сидячем положении. Об этом сообщает издание NEWS.ru в своём Telegram-канале.
Отмечается, что так поступали с постояльцами одного из домов престарелых в Кандалакше. Скончавшихся пенсионеров хоронили в чёрных мешках, без гробов и в сидячем положении. После на могилы ставили чужие кресты, на которых видны следы оторванных табличек.
Отмечается, что ритуальное агентство из Кандалакши, как выяснилось, «в целях экономии» перевозило тела в одном гробу, после чего выкапывало могилы глубиной всего полметра.
Узнав о таком отношении к усопшим, общественники из «Народного фронта» обратились в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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Отмечается, что ритуальное агентство из Кандалакши, как выяснилось, «в целях экономии» перевозило тела в одном гробу, после чего выкапывало могилы глубиной всего полметра.
Узнав о таком отношении к усопшим, общественники из «Народного фронта» обратились в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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Анастасия Чинкова