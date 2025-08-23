В Подмосковье обнаружили жуткую светящуюся голову

23 августа 2025, 10:05

В дачном посёлке Подмосковья появилась загадочная светящаяся голова

Фото: Istock/BC Dushmantha

В дачном поселке подмосковного Домодедова появился нестандартный арт-объект — крупная скульптура головы в стиле сказочного персонажа. Инсталляция расположена на территории садового товарищества «Металлург-3». Об этом сообщает издание REGIONS.