В Подмосковье обнаружили жуткую светящуюся голову
В дачном поселке подмосковного Домодедова появился нестандартный арт-объект — крупная скульптура головы в стиле сказочного персонажа. Инсталляция расположена на территории садового товарищества «Металлург-3». Об этом сообщает издание REGIONS.
Отличительной чертой данного объекта является встроенная подсветка глаз, которая включается с наступлением темноты. Как отмечают местные жители, сооружение быстро привлекло внимание и стало популярным местом, особенно для детских фотосессий.
По информации издания, некоторые очевидцы испытывают удивление при неожиданной встрече со светящимся объектом в ночное время. Постоянные обитатели посёлка уже привыкли к новой достопримечательности.
Точное происхождение скульптуры и обстоятельства её появления не известны. По неподтвержденным данным, она могла быть частью рекламной кампании для одного из фильмов. История появления арт-объекта в дачном кооперативе остается предметом обсуждения.
