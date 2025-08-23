Россиянам раскрыли смеху мошенников с продажей несуществующих автомобилей
Мошенники при лже-продаже автомобилей предлагают потенциальным покупателям нереально низкие цены и услугу доставки «до порога». Они используют эту схему, чтобы скрыть отсутствие реального транспортного средства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
Преступники также просят «покупателей» оплатить фиктивный таможенный налог при переводе автомобиля на физическое лицо. По данным правоохранительных органов, подобная схема уже позволила аферистам обмануть нескольких россиян из разных регионов страны.
Одна из жертв перевела мошенникам более двух миллионов рублей, поверив в возможность приобретения автомобиля по значительно заниженной стоимости.
Ранее «Радио 1» писало о том, как в Челябинске мошенники похитили у местной жительницы более 12 миллионов рублей с помощью схемы по заказу цветов. Женщина продиктовала аферистам код из СМС, потому что поверила в слова позвонившего ей незнакомца.
