Россиянам раскрыли смеху мошенников с продажей несуществующих автомобилей

23 августа 2025, 05:28

МВД: Аферисты предлагают стоимость ниже рынка при продаже несуществующих автомобилей

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мошенники при лже-продаже автомобилей предлагают потенциальным покупателям нереально низкие цены и услугу доставки «до порога». Они используют эту схему, чтобы скрыть отсутствие реального транспортного средства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.