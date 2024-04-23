В Подмосковье обновили состав Молодёжного совета при омбудсмене

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
В Молодёжный совет при уполномоченном по правам человека в Московской области приняли новых участников из пяти округов региона, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Замечательно, что наш Молодежный совет развивается и привлекает все больше энергичных и неравнодушных людей. Новым участникам желаю успехов, вы всегда можете делиться с нами своими идеями. Ребята, которые с нами давно, уже знают, что могут рассчитывать на поддержку в реализации полезных инициатив», — отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.Новые участники из Одинцова, Балашихи, Серпухова, Люберец и Солнечногорска были приняты в Молодёжный совет в ходе очередного ежеквартального заседания. В рамках мероприятия были также подведены итоги работы за первый квартал текущего года и намечены планы на второй квартал.
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