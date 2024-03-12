Жители Подмосковья смогут узнать о работах по благоустройству по QR-коду

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Полную информацию о работах по благоустройству в Московской области жители и гости региона смогут получать при помощи баннеров с QR-кодами, которыми будут снабжены все благоустраиваемые территории. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Для всеобщего удобства на строящихся объектах, будут находиться баннеры с QR-кодами. С их помощью все желающие смогут получить информацию об объекте, ходе строительства и дате завершения работ», — цитируются в сообщении слова Михаила Хайкина.Для получения сведений нужно будет воспользоваться смартфоном. При наведении на код появится ссылка на одну из страниц официального сайта министерства благоустройства, по которой будет размещена вся запрашиваемая информация.
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