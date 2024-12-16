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Воробьёв разъяснил детали масштабной модернизации теплоснабжения Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Московской области после анализа аварии в системе теплоснабжения подольского района Климовск сделали выводы и приняли масштабную программу модернизации. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«У нас в прошлом году была крупная авария. Мы принесли неудобства людям и сделали соответствующие выводы. Смысл этих выводов – глубокий анализ работы котельных, которые обеспечивают жителей теплом, теплосетей и состояния коммуникаций в домах. Это три слагаемых», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».
После анализа с привлечением профессионалов, кроме концессии с партнёром Подмосковья Газпромом, была принята трёхлетняя программа модернизации системы теплоснабжения.


«На опережающую замену того, что требует особого внимания, будет направлено порядка 100 млрд рублей. Мы выделили деньги, но кроме физической замены котла или трубы, очень важно подумать, как этим управлять, как видеть тот или иной сбой в первые секунды, а не через продолжительное время, когда уже не миновать минимум неудобств, а максимум трагедии», – отметил Воробьёв.
По его словам, в этом помогает анализ показаний датчиков, которыми будут снабжены все подмосковные котельные.
«Мы ставим три датчика на все наши котельные, а у нас их 2,7 тыс. Это температура, это давление. Соответственно, всё это выходит в Центр управления регионом. И там искусственный интеллект обрабатывает показатели этих трёх датчиков. Это позволяет аварийной бригаде, если аварии случаются, оперативно реагировать», – пояснил глава региона.
Воробьёв также поблагодарил парламент и правительству за поддержку ряда инициатив по модернизации системы контроля и обеспечения надёжности системы ЖКХ.

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#ремонт
В Московской области установили 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора
16 декабря 2024, 17:56

Фото: Минчистоты МО

В Подмосковье появилось более 5 тыс. новых контейнеров для раздельного сбора отходов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За восемь месяцев инфраструктура по сбору отходов региона пополнили 3 тыс. 625 контейнеров для смешанных отходов и 1 548 – для сухих. Новые контейнеры объёмом 1,1 кубометров каждый снабжены укреплёнными колёсами и удобными ручками для выкатки к мусоровозу. Баки на 30% состоят из переработанного сырья, поступающего с сортировочных конвейеров Комплекса по переработке отходов», – рассказали в министерстве.
Контейнеры установили в таких городских округах, как Люберцы, Раменский, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Шатура, Солнечногорск, Химки и Клин.

Ежедневно сотрудники региональных операторов следят за состоянием ёмкостей на контейнерных площадках. Требующую ремонта тару временно переворачивают вверх дном для дальнейшего ремонта или замены.

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#московская область
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Дорожники Московской области отремонтировали остановки в шести городских округах
16 декабря 2024, 17:54

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на восьми региональных дорогах в шести городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожные работы проводились для улучшения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. Были отремонтированы остановки на улице Советской Конституции в Ногинске, улице 9-ой Гвардейской Дивизии и улице Московской в Чехове, а также на улице Жилинской в посёлке Андреевка городского округа Солнечногорск.

Кроме того, ремонт павильонов был проведён в Раменском округе на улицах Гурьева в Раменском и Новошоссейной в посёлке Совхоза Сафоновский, а также в городском округе Коломна на проспекте Кирова и улице Ленина в Озёрах.

В министерстве сообщили, что работы по уборке и ремонту региональных дорог в Московской области ведутся круглосуточно. Дорожную сеть еженедельно проверяют, обращая особое внимание на такие элементы инфраструктуры, как остановочные пункты, дорожные знаки, ограждения, искусственные неровности, линии освещения и светофоры. Все мероприятия контролируются с использованием специализированной системы СКПДИ.

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#остановки
#минтранс мо
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В Подмосковье ввели в оборот около 7,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель
16 декабря 2024, 17:43

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сельскохозяйственные производители Московской области проводят кампанию по вовлечению в оборот залежных земельных участков, которые не использовались более пяти лет. Это делается для расширения сельскохозяйственных угодий и посевных площадей в регионе. На данный момент уже введено в оборот около 7,5 тысяч гектаров земли, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Лидером среди компаний стало ООО «РусМилк», специализирующееся на выращивании зерновых культур. С начала года предприятие ввело в сельскохозяйственный оборот более 740 гектаров земли в Воскресенске.

В Шаховском районе К(Ф)Х «Агроэкоинвест» ввело свыше 624 гектаров, ООО «Шаховская Нива» — 447,4 гектаров, в Волоколамске ООО «Рассвет-Авангард» — около 399 гектаров, а в Можайске ООО «Агроинтех» — 344 гектара.

Фермеры, зарегистрированные на территории региона и вводящие земли в оборот, могут получить субсидии на проведение агротехнических работ. Размер субсидии может составлять до 50 % от общей суммы затрат.

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#минсельхозпрод мо
#аграрный сектор
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Воробьёв заявил о важности поиска кадров для медицины и образования Подмосковья
16 декабря 2024, 17:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Поиск врачей для работы в Подмосковье – главный вызов для властей региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы строим великолепные госпитали. В этом году открылся детский госпиталь имени Рошаля. Ещё возводят современный больничный комплекс на 1 тыс. мест в восточной части Балашихи. Все это критически важно. Кроме того, очень значимо приведение к современным стандартам поликлиник и стационаров. На это уходят заметные ресурсы», – отметил губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».
Однако, по его словам, не менее важно привлекать на работу медиков.
«Поэтому у нас работают программы, которые претендуют на то, что врач чувствует заботу – по оплате аренды, по получению социальной ипотеки, по возможности учиться и совершенствовать своё мастерство на конференциях или за рубежом. Да, у нас есть МРТ, ангиографы, роботы. У нас можно делать сложные операции по удалению различных патологий. Всё это прекрасно. Но люди, врачи – наша главная задача. Нужно уделять этому внимание», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что аналогичная ситуация – в образовании. В регионе продолжается активное строительство школ, в этом году их появилось 42. Ключевая задача – поддержать тех, кто там работает.

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#образование
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В Московской области зарегистрировали около 10 тысяч питомцев с прошлого года
16 декабря 2024, 17:31

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В прошлом году в Московской области вступило в силу постановление об обязательной регистрации домашних животных. С тех пор в регионе было чипировано около 10 тысяч питомцев, данные о которых внесены в единую региональную базу, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Процесс чипирования проходит безболезненно для животных, так как микрочипы изготовлены из биосовместимого стекла. Это гарантирует отсутствие дискомфорта для питомцев.

Владельцы домашних животных в Московской области могут зарегистрировать своих питомцев в клиниках государственной ветеринарной службы.

Для этого необходимо:

  • подать заявление через региональный портал государственных услуг;
  • записаться на приём к ветеринару;
  • взять с собой своего любимца и пройти проверку;
  • получить выписку из реестра в своём личном кабинете.
Адреса ветеринарных клиник размещены на сайтах территориальных управлений ветеринарии и на портале государственных услуг Московской области.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская проверила условия проживания жителей ДНР и ЛНР
16 декабря 2024, 17:03

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения «Родник» в городском округе Королёв. Омбудсмен приехала туда вместе с делегацией Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.
«Послушали жителей из ДНР и ЛНР, узнали, какие у них проблемы. Основная — это подтверждение трудового стажа для назначения пенсии. Подсказали, как ещё можно этот вопрос решить. Взяли контакты, чтобы организовать для них юридическую помощь, потому что никакой информации с территории Украины пока получить невозможно», – сказала Фаевская.
Члены делегации проверили условия проживания эвакуированных, поговорили с людьми, провели приём граждан. Граждане сказали, что довольны условиями проживания, качеством медицинской и психологической помощи.

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#эвакуация
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В ВТБ назвали самую популярную в конце года мошенническую схему
ВТБ: Мошенники создают клоны банковских карт россиян с помощью вредоносного ПО
16 декабря 2024, 16:46

Фото: istockphoto/nevodka

В ноябре и декабре уходящего года мошенники активно используют новую схему, сочетающую методы социальной инженерии и современные технологии. Комбинация психологической обработки и шпионских программ позволяет им украсть данные кредитной либо зарплатной карты клиента.
Об этом рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. По его словам, эта новая модель позволяет злоумышленникам получать данные карты пользователя, затем сделать её клон и расплачиваться, используя систему NFC (англ.: near field communication — связь на ближнем расстоянии - прим. ред.).

С помощью шпионской программы на устройстве жертвы активируется NFC. Другая программа на смартфоне жулика в это время перехватывает данные карты — номер, срок действия и так далее. Эти виртуальные сведения привязываются к гаджету мошенника, что позволяет ему снимать наличные в банкоматах и совершать покупки, используя бесконтактную систему оплаты.

Эксперт в очередной раз напоминает: следует быть очень внимательным при установке любых приложений, особенно из непроверенных источников. К ним легко могут быть прикреплены вредоносные программы, из-за которых граждане потом лишатся своих денег.

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#мошенники
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В Подмосковье в этом году развивают 35 продуктов с использованием ИИ
16 декабря 2024, 16:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Московской области развивают 35 продуктов с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«В прошлом году у нас было 22 продукта с использованием искусственного интеллекта, в этом году – 35. Мы находимся в очень плотном партнёрстве по цифровизации с Минцифры, с правительством, с Москвой. Мы берём продукты в столице и на других территориях, а сами отдаём собственные продукты, чтобы получить максимальный эффект», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».
Он напомнил, что президент на недавно прошедшем президиуме Госсовета чётко подчеркнул важность цифровой трансформации.
«Это быстро, это удобно, это дёшево и эффективно. ИИ – это не только передача данных в электронном виде, что не самое сложное, но и замена рутинной работы человека. Его внедрение очень важно», – добавил глава региона.
По словам Воробьёва, сегодня искусственный интеллект присутствует в здравоохранении, образовании, контроле за строительным и бытовым мусором, за безопасностью и во многих других сферах.

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#искусственный интеллект
#ии
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Пациента с блокадой сердца вовремя спасли благодаря консультации в формате «врач-врач»
16 декабря 2024, 16:34

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Телемедицинский центр МОНИКИ имени Владимирского поступил запрос от врача из одной из поликлиник Подмосковья для проведения консультации в формате «врач-врач». Она была нужна для определения диагноза пациента 72 лет, страдающего от частых обмороков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Анамнез пациента указывает на наличие ишемической болезни сердца, а также перенесённый инфаркт миокарда и эндоваскулярное лечение. При изучении и анализе результатов холтеровского мониторирования была обнаружена атриовентрикулярная блокада второй степени.

Нарушение работы проводящей системы сердца может вызывать частые обморочные состояния. В связи с этим были выявлены показания к установке двухкамерного электрокардиостимулятора, и пациент был госпитализирован в отделение лечения сложных аритмий МОНИКИ им. Владимирского.

Операция по имплантации двухкамерного кардиостимулятора прошла успешно, без осложнений, и врачи скорректировали медикаментозное лечение. После выписки состояние пациента улучшилось, и обмороки больше не повторялись.

«Консультация "врач-врач" — это возможность оказать быструю и качественную помощь пациенту с привлечением мнения кандидатов или докторов медицинских наук. Пациент при необходимости сразу получает направление на госпитализацию, избегая дополнительных личных посещений врачей и повторных исследований», — отметила заведующая отделом телемедицинских технологий МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Нино Джаиани.
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