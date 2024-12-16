Воробьёв разъяснил детали масштабной модернизации теплоснабжения Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас в прошлом году была крупная авария. Мы принесли неудобства людям и сделали соответствующие выводы. Смысл этих выводов – глубокий анализ работы котельных, которые обеспечивают жителей теплом, теплосетей и состояния коммуникаций в домах. Это три слагаемых», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».После анализа с привлечением профессионалов, кроме концессии с партнёром Подмосковья Газпромом, была принята трёхлетняя программа модернизации системы теплоснабжения.
«На опережающую замену того, что требует особого внимания, будет направлено порядка 100 млрд рублей. Мы выделили деньги, но кроме физической замены котла или трубы, очень важно подумать, как этим управлять, как видеть тот или иной сбой в первые секунды, а не через продолжительное время, когда уже не миновать минимум неудобств, а максимум трагедии», – отметил Воробьёв.По его словам, в этом помогает анализ показаний датчиков, которыми будут снабжены все подмосковные котельные.
«Мы ставим три датчика на все наши котельные, а у нас их 2,7 тыс. Это температура, это давление. Соответственно, всё это выходит в Центр управления регионом. И там искусственный интеллект обрабатывает показатели этих трёх датчиков. Это позволяет аварийной бригаде, если аварии случаются, оперативно реагировать», – пояснил глава региона.Воробьёв также поблагодарил парламент и правительству за поддержку ряда инициатив по модернизации системы контроля и обеспечения надёжности системы ЖКХ.
Читайте также:
В Подмосковье в этом году развивают 35 продуктов с использованием ИИ
Губернатор Воробьёв рассказал о помощи участникам СВО и их семьям в Подмосковье
Воробьёв: ещё в пяти подмосковных округах начали строить индустриальные парки