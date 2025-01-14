Врачи рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

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Купание в проруби на Крещение не рекомендуется детям, беременным, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает кемеровский Минздрав. Врачи, как отмечается, также призывают заранее закалить организм перед праздником, а перед тем, как окунуться, запастись теплой одеждой, быть трезвым и осторожным.
«Состояние купели тоже важно — купаться лучше в проверенных и оборудованных местах. Кстати, в этом году в Оренбурге власти отметили крещенские купания на реке Урал из-за слишком тонкого опасного льда, и представители церкви их в этом поддержали», — пишет «Сiбдепо» со ссылкой на региональные ведомства.Тем временем с той же проблемой столкнулись и в столице. Как сообщает АГН «Москва», толщина льда на водоемах в этом году не позволит прорубить крещенские купели. В ночь на Крещение температура ожидается от 0 до +6 градусов.
«МЧС будет на крещенские купания готовить настилы, купели, чтобы можно было не выходить на лед», — приводят в агентстве слова начальника отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолия Цыганкова.Читайте также:
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Данил Пономарев