Врачи рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Купание в проруби на Крещение не рекомендуется детям, беременным, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает кемеровский Минздрав. Врачи, как отмечается, также призывают заранее закалить организм перед праздником, а перед тем, как окунуться, запастись теплой одеждой, быть трезвым и осторожным.