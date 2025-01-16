Боец Макс Топор посоветовал взять на крещенские купания валенки и шлёпки

Макс Топор (Максим Щербаков). Фото: Маргарита Орлова
Советы о том, как максимально безопасно для здоровья окунуться в иордань на Крещение, дал проживающий в Котельниках боец смешанных боевых искусств и инструктор по физической подготовке Максим Щербаков, более известный как Макс Топор, передаёт корреспондент Маргарита Орлова.
«Погружение в ледяную воду — это большой стресс для организма, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или болезнями дыхательных путей такие купания противопоказаны. Остальным следует подготовить организм заранее — обливаться холодной водой или принимать контрастный душ», — сказал Макс Топор.Он отметил, что для крещенских купаний очень важно правильно подобрать одежду и обувь.
«В одежде должно быть максимально тепло и её должно быть легко надеть на влажное тело. А на ноги лучше всего надеть валенки», — посоветовал эксперт.Он добавил, что если валенок нет, их можно заменить другой тёплой обувью без шнуровки. Кроме того, нужно взять с собой шлёпки, чтобы дойти до купели.
Боец также настоятельно рекомендовал не употреблять спиртное ни до, ни после погружения, так как в стрессовой ситуации алкоголь «блокирует правильную работу организма».
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Лев Каштанов