В Подмосковье обсудили реализацию политики в сфере пробации

Фото: пресс-служба Управления Минюста РФ по МО
Заседание Координационного совета при подмосковном Управлении Минюста РФ, посвящённое реализации в регионе уголовно-исполнительной политики Российской Федерации в сфере пробации, состоялось на площадке Мособлдумы, сообщает пресс-служба Управление Минюста РФ по Московской области.
В заседании приняли участие представители подмосковных министерств и ведомств, а также Торгово-Промышленной палаты и Общественной наблюдательной комиссии региона.
Михаил Зелепукин подчеркнули, что коррекция поведения и социальная адаптация и реабилитация людей, в отношении которых применяется пробация, поможет укреплению прав и свобод человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
По итогам заседания было подготовлено решение, рекомендующее всем подмосковным органам власти принять меры для реализации федерального закона о пробации.
Пробацией называется совокупность мер, применяемых в отношении осуждённых и освобождённых из мест лишения свободы, для их ресоциализации: восстановления социальных навыков, трудоустройства, обеспечения жильём и пр.
Читайте также:
В Совете депутатов Реутова обсудили подготовку к рассмотрению бюджета города
Госдума рассмотрит законопроекты по защите детей и традиционных ценностей
Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
«Заседание открыл председатель Координационного совета при Управлении Минюста России по Московской области Михаил Зелепукин. Он отметил, что задачей всех субъектов пробации является формирование полноценной системы взаимодействия государственных органов и гражданского общества для эффективного функционирования института пробации», — говорится в сообщении.
Михаил Зелепукин подчеркнули, что коррекция поведения и социальная адаптация и реабилитация людей, в отношении которых применяется пробация, поможет укреплению прав и свобод человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.
По итогам заседания было подготовлено решение, рекомендующее всем подмосковным органам власти принять меры для реализации федерального закона о пробации.
Пробацией называется совокупность мер, применяемых в отношении осуждённых и освобождённых из мест лишения свободы, для их ресоциализации: восстановления социальных навыков, трудоустройства, обеспечения жильём и пр.
Читайте также:
В Совете депутатов Реутова обсудили подготовку к рассмотрению бюджета города
Госдума рассмотрит законопроекты по защите детей и традиционных ценностей
Главные заявления Путина на Валдайском форуме 7 ноября после выборов в США и победы Трампа
Лев Каштанов