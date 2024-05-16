В Московской области проведут рейды по выявлению незаконной миграции

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В рамках анализа миграционной обстановки в регионе будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия, с особым внимаем к городским округам со сложной миграционной обстановкой. Об этом сообщила пресс-служба главного регионального управления Московской области.
«В первую очередь проверка коснется иностранных граждан, которые работают без разрешения и необходимых документов, трудовых мигрантов с не подтвержденными патентами. Также иностранных граждан, находящихся в розыске или использующих поддельные документы при получении госуслуг в сфере миграции. Особое внимание также будет уделено мигрантам, которые проходили по делам преступлений и профилактическим проверкам жилого сектора», — подчеркнули в ведомстве.
Также сотрудники проведут проверки в местах с массовым постановлением на учет мигрантов и проведут рейды по выявлению лиц без гражданства.
При проведении мероприятий иностранным гражданам также напомнят о последствиях участия и содействия террористической деятельности, незаконного(фиктивного) постановления на учёт, разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
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