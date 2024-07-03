В Подмосковье обустроили около 40 «умных переходов»

Почти 40 нерегулируемых пешеходных переходов с «умной» подсветкой обустроили на региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Уже сделали 40 из планируемых 50 переходов с «умной» подсветкой — у образовательных учреждений, жилых комплексов, станций и других мест притяжения жителей региона», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он пояснил, что такие переходы оснащены дополнительной подсветкой, а когда на проезжую часть выходит человек, на знаках «Пешеходный переход» начинают мигать светодиоды. Это дополнительно привлекает внимание водителей к пешеходам и снижет риск ДТП с ними.
Работы по обустройству «умных переходов» проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году на территории Московской области появилось 50 таких переходов.
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Лев Каштанов