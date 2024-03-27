В Щёлкове проверили готовность техники к тушению лесных пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Смотр специального оборудования, техники и инвентаря для тушения лесных пожаров провели в городском округе Щёлково в рамках подготовки к пожароопасному периоду, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На смотре была представлена техника, находящаяся в распоряжении Московского учебно-опытного лесничества, работающая в границах округа Щёлково, а также ресурсы лесопожарной станции, расположенной в щёлковском посёлке Клюквенный», — говорится в сообщении.Все представленные на смотр машины и инструменты находятся в исправном состоянии, полностью укомплектованы всем необходимым инвентарём, включая средства тушения и индивидуальной защиты, и готовы для борьбы с лесными пожарами.
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