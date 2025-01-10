В Подмосковье обяжут нотариально заверять договоры дарения недвижимости

Фото: iStock / CHARTCHAI KANTHATHAN
Заключённые между гражданами договоры дарения недвижимого имущества теперь будут подлежать нотариальному заверению. Это положение вступит в силу 13 января, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Взаимодействие нотариата и Росреестра осуществляется в электронном формате, что позволяет жителям региона быстро и комфортно получить государственные услуги. Срок регистрации по нотариальным сделкам составляет 24 часа. Все договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января 2025 года, останутся действительными и не потребуют дополнительного нотариального удостоверения», – пояснили в ведомстве.По данным подмосковного Минимущества, по итогам прошедшего года около 300 тыс. электронных обращений о государственной регистрации прав на объекты недвижимости в подмосковный Росреестр было представлено нотариусами Московской области и других регионов России.
Читайте также:
В Подмосковье расширят производство добывающего оборудования
В Подмосковье по «дачной амнистии» за год зарегистрировали 80 тыс домов
В Подмосковье 11 января проведут две выездные встречи по «гаражной амнистии»
Лора Луганская