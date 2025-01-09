В Подмосковье 11 января проведут две выездные встречи по «гаражной амнистии»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Две первые в наступившем году выездные консультации по вопросам «гаражной амнистии» проведут в субботу, 11 января, специалисты БТИ Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минимущества.
«Выездные встречи состоятся на территории гаражного кооператива «Южный» в Одинцовском округе по адресу: город Одинцово, улица Южная, дом №22А, а также в ГСК-5 в посёлке Глебовский городского округа Истра. Обе встречи начнутся в 11:00», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что «гаражная амнистия», в рамках которой можно по упрощённой схеме зарегистрировать гаражный бокс и землю под ним, действует до 1 сентября 2026 года. Подробнее узнать об этой программе можно по телефону горячей линии БТИ: 8 (498) 568-88-88. Кроме того, ответы на все интересующие вопросы жители могут получить через форму обратной связи на сайте БТИ Подмосковья.
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Лев Каштанов