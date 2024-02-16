В Подмосковье очистили от снега и льда около 15 тысяч км дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Для обеспечения безопасного проезда на муниципальных и региональных был проведён очередной цикл очистки от снега с последующей противогололёдной обработкой. Было очищено порядка 15 тыс. км дорог», — говорится в сообщении.В работах участвуют около 1,3 тыс. дорожных рабочих, задействовано более 1,4 тысячи спецмашин.
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