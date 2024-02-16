В Подмосковье очистили от снега и льда около 15 тысяч км дорог

«Жителям Подмосковья доступен электронный паспорт льготника. На сегодняшний день его скачали порядка 330 тысяч человек. Такой паспорт очень удобен — всегда под рукой, подтвердит ваше право на льготы», – поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона напомнили, что социальный паспорт реализуется с прошлого года по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне.

Паспорт доступен в личном кабинете регионального портала Госуслуг, а также в мобильном приложении «Добродел». При авторизации пользователь увидит уведомление о получении цифрового паспорта льготника.

В ведомстве дополнили, что в цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты по которому можно получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах.