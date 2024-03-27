В Подмосковье построят торговый центр с эксплуатируемой кровлей

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Современный торговый центр с эксплуатируемой кровлей появится в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Новый трехэтажный торговый центр будет выполнен в стиле минимализма. Также рядом со зданием будет обустроены парковки, небольшой парк и архитектурные конструкции.
Стоит отметить, что вводить в эксплуатацию здание планируется ввести в третьем квартале 2026 года.
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«Общая площадь нового торгового центра составит более 27 000 квадратных метров. Объект планируется к реализации в центральной части города и станет новой точкой притяжения для жителей Люберец. Ввод торгового объекта в эксплуатацию позволит создать 318 новых рабочих мест», — поделился министр по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
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Мира Полтева