В Подмосковье оформить поручительство для предпринимателей можно через регпортал

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Банки-партнеры Гарантийного фонда могут оформить поручительство для предпринимателей Подмосковья через региональный портал. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новая услуга для банков-партнеров Московского областного гарантийного фонда появилась на регпортале.
Новая услуга предназначена для юридических лиц — банков и финансовых организаций, которые обслуживают самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим.
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«В Московской области в электронный вид переведена еще одна услуга. Финансовые организации теперь могут подать заявку и оформить для своих клиентов поручительство фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в «цифре». Такой способ подачи заявлений более удобен для компаний, поскольку освобождает время для выполнения других задач по развитию бизнеса»,— поделилась министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Новая услуга предназначена для юридических лиц — банков и финансовых организаций, которые обслуживают самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим.
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Мира Полтева