В Подмосковье прошли антитеррористические учения в образовательных организациях

Фото: пресс-служба ГУРБ
В Московской области провели Всероссийские антитеррористические учения для сотрудников образовательных организаций и лагерей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Учения проводились 20 мая на 1680 объектах и охватили около миллиона человек. Мероприятия проводились ГУРБ совместно с Минобразования Московской области.
Стоит отметить, что большое внимание уделяли отработке взаимодействия администраций школ с силовыми структурами.
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«Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, студенты, ученики и сотрудники образовательных организаций совместно отработали действия при внештатных ситуациях. <…> Отдельно был отработан порядок эвакуации из учебных учреждений. Протестировали также системы, обеспечивающие безопасность - охранная сигнализация и система управления эвакуацией сработали без задержек, видеонаблюдение круглосуточно продолжает работу на всех территориях образовательных учреждений», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что большое внимание уделяли отработке взаимодействия администраций школ с силовыми структурами.
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Мира Полтева