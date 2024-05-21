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Россиянам объяснили принцип расчета пособия по безработице

Аналитик Лопатина: пособие по безработице зависит от зарплаты до потери работы
21 мая 2024, 05:59
Фото: istock / Aglona Nosovskaia

Фото: istock / Aglona Nosovskaia

Размер пособия по безработице зависит от средних показателей зарплаты до потери работы. О принципах начисления денег рассказал эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в разговоре с РИА Новости.
Размер пособия по безработице колеблется, поскольку составляет 75% среднего заработка человека в первые три месяца и 60% среднего заработка в следующие три месяца его получения.

«При этом оно будет рассчитываться от среднего заработка, если за 12 месяцев до того, как лишиться работы, человек состоял в трудовых отношениях, в которых выплачивались взносы в Социальный фонд России не менее 26 недель», — пояснила аналитик.


Лопатина добавила, что если оплачиваемая трудовая деятельность длилась менее 26 недель, то пособие будет минимальным. Размер также зависит от деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого.

Ранее были перечислены меры снижения уровня бедности многодетных семей в России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой
Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС остается тревожной и очень хрупкой
21 мая 2024, 04:41

Фото: istock / AB Photography

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что положение дел на территории Запорожской атомной электростанции продолжает вызывать тревогу. Об этом пишет РИА Новости.
Гросси отметил, что сейчас вокруг ЗАЭС продолжается военная активность. Станцию атаковали с помощью беспилотников. Под угрозой даже находился один из реакторов. По этой причине руководитель МАГАТЭ назвал ситуацию чрезвычайно хрупкой.

«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность», — утверждает специалист.
Ранее Гросси пообещал назвать виновника обстрелов ЗАЭС, если МАГАТЭ предоставят доказательства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также глава МАГАТЭ заявил, что намерен в мае посетить Россию.

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#новости
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#бпла
#беспилотник
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Партнерше рассказывающего о своей сексуальной жизни коллегам мужчины дали совет
21 мая 2024, 03:32

Фото: istock / nd3000

Женщина пожаловалась на чрезмерно общительного партнера, который делится с коллегами подробностями своей сексуальной жизни. Письмо читательницы и совет эксперта по отношениям Эм Кларксон публикует издание Metro.
Девушка рассказала, что её партнер признался, что знает все об интимной жизни коллег и сам много чего рассказывает о своей.

«На следующее утро мы занимались любовью, и он сказал: «Коллеги будут знать об этом до конца завтрашнего рабочего дня». Но он никогда не спрашивал у меня разрешения говорить об этом. Я люблю его и ценю наши отношения, но мне не нравится, что он так делает», — посетовала девушка.
Она добавила, что истории коллег он ей не рассказывает.

Как ответила Кларксон, женщина имеет полное право на установление личных границ.

«Скажите, что любите его, чувствуете себя с ним комфортно и безопасно, но такое поведение подрывает ваше доверие и заставляет чувствовать себя плохо. Попросите его перестать делиться всеми деталями интимной жизни», — объяснила коуч.
Если мужчина не уважает эти границы, значит он уважает свою партнершу, подытожила эксперт.

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Предполагаемые террористы из «Крокуса» не стали обжаловать продление ареста
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление срока ареста
21 мая 2024, 03:04

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в «Крокусе» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа. Об это свидетельствует запись в картотеке столичных судов общей юрисдикции.
В базе указано, что постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Муродали Рачабализоды, Далерджона Мирзоева, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова вступили в силу, их не обжаловали.

Часть фигурантов уже оспорили пролонгацию ареста. Басманный суд Москвы на прошлой неделе продлил арест всем обвиняемым до 22 августа 2024 года. Стоит отметить, что ходатайства в отношении террористов суд слушал по отдельности, в то время как ряд фигурантов разбили на 2 четверки и рассмотрели в рамках двух заседаний.

По этому делу в Москве арестовали 12 обвиняемых в совершении теракта в составе организованной группы, повлекшего смерть (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. Погибли 145 человек.

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#арест
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#ук
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#рф
#запись
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Минздрав предложил дополнить список наркотических средств
Минздрав России предлагает внести «Тапентадол» в список наркотических средств
21 мая 2024, 00:46

Фото: istock / Roman Valiev

Минздрав России предложил внести «Тапентадол» в перечень наркотических веществ. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке уточняется, что документ разработан с целью изменения мер государственного контроля медикамента «Тапентадол».

Это лекарство применяют для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, оно относится к группе опиоидных анальгетиков со смешанным механизмом действия.

Помимо этого, предлагается установить государственную квоту на производство, хранение, ввоз и вывоз «Тапентадола» в размере 1 100 000 граммов.

Все пациенты, которые принимают препараты-агонисты мю-опиоидных рецепторов, должны строго наблюдаться для предотвращения злоупотребления и зависимости. Если доза снижается или прием внезапно прекращается, есть высокий риск возникновения тяжелых нарушений.

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#лекарство
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Названа дата похорон президента Ирана Раиси
Похороны президента Ирана Раиси, погибшего в авиакатастрофе, состоятся 23 мая
20 мая 2024, 23:58

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, который погиб в авиакатастрофе, пройдут в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны. Об этом сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури, являющийся главой комитета по организации похорон погибших при крушении президентского вертолета.
«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», — объявил Мансури.
20 мая в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси скончались. На борту воздушного судна, помимо главы Ирана, находились глава МИД государства Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Ранее в Госдуме объяснили, почему гибель Раиси не приведёт к дестабилизации в Иране. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#азербайджан
#иран
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Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне гражданам
20 мая 2024, 23:45

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок уведомления уполномоченных органов для выезда за границы россиян, которые имеют допуск к государственной тайне. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь граждане, допущенные к гостайне, обязаны будут докладывать о планах покинуть пределы государства Федеральной службе безопасности и СВР.

Стоит отметить, что данная мера дополнит законодательный акт, утверждённый ранее. В нём сказано о том, что некоторые лица обязаны будут передавать спецслужбам информацию о собственных зарубежных поездках.

Таким образом допущенные к гостайне сенаторы, депутаты Государственной Думы или региональных законодательных собраний, судьи, главы муниципалитетов и адвокаты, которые обладают совершенно секретными сведениями, должны сообщить о своих планах ФСБ и СВР за месяц до поездки.

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Биолог Татаренко раскрыла, какие собаки сложнее всего поддаются дрессуре

Названы дни проведения «Последних звонков» в подмосковных школах

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#указ
#поездки
#рф
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Россиянам дали главный совет при сборах в поход за грибами
Инструктор по выживанию Алёшкин: Надо оставить информацию о себе близким и МЧС
20 мая 2024, 23:42

Фото: iStock/dolgachov

Инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алёшкин заявил, что при сборах в поход за грибами и ягодами в лес необходимо взять с собой мобильный телефон, зарядка, компас, а также известить о намерении идти на природу близких и МЧС.
По его словам, в случае если заблудились, надо идти вперёд, ориентироваться по солнцу, идти к следам автомобилей и людей.

«Не надо суетиться, бегать, тратить силы. Не надо ночью идти, лучше переночевать. Если вы будете пытаться найти дорогу ночью, потратите больше сил. Надо пытаться по телефону связаться со службой спасения. И самый главный совет — оставьте информацию вашим друзьям, близким, родным. Если собираетесь в серьезный поход, то лучше — в МЧС», — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист.

Ранее сообщалось, что в лесах Московской области начала работу система обнаружения больших групп людей. Теперь лесная охрана в режиме реального времени видит, где и сколько любителей отдыха на природе находится в лесу, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.

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#правила
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Биолог Татаренко раскрыла, какие собаки сложнее всего поддаются дрессуре
Биолог Татаренко заявила о сложности тренировки охотничьих собак
20 мая 2024, 22:43

Фото: iStock/sean nalaboff

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что сложнее всего дрессировать собак охотничьих пород.
Также сложности могут возникнуть с собаками охранных пород.

«Хуже всего дрессировке поддаются собаки охотничьих и охранных пород из-за слишком сильно развитых соответствующих инстинктов. Особенно это касается гончих. Тот же бладхаунд, если кого-то увидел на улице или учуял, он не слышит запретительные команды. То же касается борзых или такс. Последние теряют контроль, например, при виде кошки», — пояснила в беседе с NEWS.ru Татаренко.

Ранее Марина Татаренко отмечала, что наиболее доброй и послушной породой является лабрадор.

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#собаки
#контроль
#животные
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Россиянам рассказали, как не спровоцировать пчёл жалить
Пчеловод Капунин рекомендовал не злоупотреблять парфюмом и алкоголем
20 мая 2024, 22:25

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил, что, будучи в местах, где могут обитать пчёлы, не нужно злоупотреблять парфюмом и алкоголем, поскольку это может спровоцировать пчёл кусаться.
Также специалист предостерёг от резких движений, если по близости есть пчёлы.

«Пчёлы очень не любят резких запахов, поэтому, если вы отправляетесь к местам, где пчёлы живут в своих ульях, не злоупотребляйте парфюмерией и алкоголем — их запах они не переносят. Они не переносят резких движений. Они заняты своим делом, просто так жалить не будут. Соседство с пчёлами к неприятным последствиям не приводит, если мы соблюдаем правила общения с ними», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Капунин.

Он подчеркнул, что треть продовольственной корзины людей обеспечивают пчёлы, отметив важность этих насекомых для человека.

Ранее сообщалось, что крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела», расположенное в Егорьевске, планирует заняться селекцией пчел. В планах – вывести собственную разновидность карпатской пчелы.

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