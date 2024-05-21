Россиянам объяснили принцип расчета пособия по безработице

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Размер пособия по безработице зависит от средних показателей зарплаты до потери работы. О принципах начисления денег рассказал эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина в разговоре с РИА Новости.
Размер пособия по безработице колеблется, поскольку составляет 75% среднего заработка человека в первые три месяца и 60% среднего заработка в следующие три месяца его получения.
Лопатина добавила, что если оплачиваемая трудовая деятельность длилась менее 26 недель, то пособие будет минимальным. Размер также зависит от деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого.
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«При этом оно будет рассчитываться от среднего заработка, если за 12 месяцев до того, как лишиться работы, человек состоял в трудовых отношениях, в которых выплачивались взносы в Социальный фонд России не менее 26 недель», — пояснила аналитик.
Лопатина добавила, что если оплачиваемая трудовая деятельность длилась менее 26 недель, то пособие будет минимальным. Размер также зависит от деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого.
Ранее были перечислены меры снижения уровня бедности многодетных семей в России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак