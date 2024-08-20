В Восходе устанавливают ограждения у пешеходного перехода рядом со школой

Фото: Ксения Афонина
Работа по приведению пешеходных переходов, расположенных рядом с учебными заведениям, в соответствие с нормами безопасности, проводится во всех муниципалитетах Московской области, в частности, один из таких переходов обустраивают в округе Восход, передаёт корреспондент Ксения Афонина.
«Бригада из двух человек устанавливает возле пешеходного перехода металлические перильные ограждения на обеих сторонах перехода, их протяжённость в одну сторону составляет 50 метров», — говорится в сообщении.Решение установить перильные ограждения было принято по инициативе главы городского округа Восход Елены Филатовой на одной из комиссий, посвящённых обеспечению безопасности дорожного движения. Елена Филатова подчеркнула, что обеспечение безопасности детей является первостепенной задачей.
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