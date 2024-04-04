В Подмосковье около 300 жителей смогли восстановить права на оплату труда

Поддержка участников спецоперации – это комплексная работа, которая требует пристального внимания и новых решений. Важно делать всё, чтобы и на линии боевого соприкосновения, и в мирной жизни бойцы имели надёжную опору. Так губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал принятие Мособлдумой двух важных законов. Один предусматривает квотирование рабочих мест для участников боевых действий, второй – расширение льготных категорий участников программы социальной газификации.