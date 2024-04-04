В Подмосковье около 300 жителей смогли восстановить права на оплату труда

Фото: пресс-служба социального развития Московской области
Более 300 жителей Подмосковья восстановили права на оплату труда с начала года. Об этом сообщила пресс-служба социального развития Московской области.
С восстановление прав на отраву труда жителями помогает Штаб по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области.
Стоит отметить, что в заседаниях принимают участие представители прокуратуры,следственного комитета, уполномоченные по правам человека, а также сотрудники администраций.
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«В Подмосковье ведется активная работа по ликвидации задолженности по заработной плате работникам. Общая сумма с начала года составила около 20,5 миллионов рублей. Заработанные деньги были выплачены более чем 300 работникам. В штабе ежемесячно решаются вопросы по кризисным ситуациям с работодателями региона и определяются пути их решения», — поделились в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева