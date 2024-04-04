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В работе подмосковного форума «Управдом» приняли участие более 100 человек

04 апреля 2024, 15:12
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

Второй межмуниципальный форум «Управдом» состоялся в Королёве, его участниками стали представители и главы разных городских округов, а также представители управляющих компаний, профильных ведомств, компании «Мособлгаз» и Московской областной Думы – всего более 100 человек, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.

«Жители остаются для нас главным приоритетом. (…) Наша задача состоит в том, чтобы жители многоквартирных домов не оставались наедине со своими проблемами и знали, куда обращаться», — сказала глава регионального министерства территориальной политики Юлия Губанова.
В ходе форума его участники делились с коллегами успешными муниципальными практиками, идеями и опытом, а также рассказывали о результатах различных инноваций. Отмечается, что форму становится платформой для оперативного решения проблем жителей, а также поиска народных инициатив, которые смогут стать основой новых законов и госпрограмм.

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#подмосковье
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Жителей Подмосковья предупредили о последствиях сжигания сухой травы
04 апреля 2024, 15:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспас

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» просят жителей Подмосковья не поджигать сухую траву. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Сотрудники ведомства постоянно борются с палом травы, который несет большую угрозу.

«Существует ошибочное мнение, что, выжигая прошлогоднюю траву мы способствуем росту новой. В реальности все с точностью до наоборот. Температура, с которой сопровождается горение, уничтожает на своем пути и населенные пункты, и животный мир, и растительность, а на выжженном месте еще долго не сможет что-либо расти или обитать. Практически всегда палы травы происходят по вине человека. В связи с этим, к нарушителям противопожарных правил применяется административная ответственность в виде штрафа, а при причинении неконтролируемым горением крупного материального ущерба предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнул заместитель начальника Максим Чапкин.

Стоит отметить, что подобные случаи были выявлены и ликвидированы в городских округах Ленинский, Домодедово и Подольск.

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#подмосковье
#пожарная безопасность
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«Современные пенисы стали больше»: Уролог объяснила рост размеров мужских достоинств
Уролог Малик указала на увеличение размера пениса у современных мужчин
04 апреля 2024, 14:58

Фото: iStock/monstArrr_

Известный западный уролог Рене Малик утверждает, что за последние 50 лет у мужчин увеличился средний размер полового органа. Её слова передаёт Daily Star.
«Дело в том, что в современном мире мальчики раньше начинают жить взрослой жизнью и вступают в половые отношения в более раннем возрасте, чем представители предыдущих поколений. Парни раньше познают женщин, из-за этого получают больше тестостерона и детородные органы у них вырастают длиннее», — пояснила Малик.

Однако, по словам врача, такая тенденция не является позитивной для женщин. Ведь у прекрасной половины человечества размеры половых органов не изменились, и теперь девушки могут испытывать дискомфорт от слишком большого детородного органа мужчины.

При знакомстве с мужчиной уролог посоветовала обращать внимание на его нос. Она пояснила, что чем больше нос, тем больше и пенис.

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#мужчины
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#секс
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В Подмосковье появились первые подснежники
04 апреля 2024, 14:56

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Подснежники появились в лесах Одинцовского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Лесничие обнаружили растения на территории Шараповского участкового лесничества.

«Это первые вестники весны, сулящие наступление теплых и солнечных дней, — подснежники. Сотрудники ведомтсва напомнили жителям, что лучше отказаться от сбора и покупки всех первоцветов, в том числе, подснежников. Популяция растений в последнее время сильно сократилась, а неправильный сбор этих нежных цветов может привести отмиранию корней. Более того, первоцветы важны для проснувшихся после зимнего сна шмелей, бабочек и пчел, который собирают с них пыльцу и опыляют более поздние растения», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Московской области есть краснокнижные виды подснежников, собирать запрещено, а нарушители могут получить штраф.

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#красная книга
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Опрос: Почти половина работающих россиян находится в состоянии выгорания
04 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/fizkes

Исследовании Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.
При этом, 83% респондентов признались, что когда-либо испытывали такое состояние.

«Основные проявления, с которыми они сталкиваются, — постоянное чувство усталости (43%), регулярное перенапряжение и стресс (40%), раздражительность (40%), отсутствие инициативы и энтузиазма (36%), нежелание идти на работу утром (32%), низкая работоспособность (29%)», — приводит RT текст соответствующего исследования.

В опросе приняли участие 1,1 тыс. представителей российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса.

А анализ сети книжных магазинов «Читай-город» показал, что россияне в этом году стали больше интересоваться бизнес-литературой и книгами об искусстве.

«В прошлом году мы заметили, что по итогам года в целом бизнес-раздел, бизнес-литература не очень себя чувствовала и показала падение на 10%, но уже в этом году, по итогам первого квартала, мы видим рост на 12%», – приводит АГН «Москва» слова ведущего pr-менеджера сети Полины Маннановой.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что студентам из Москвы для счастья нужно 177 тыс. рублей.

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#литература
#россияне
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#работа
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В Ногинске объявили конкурс на ремонт котельной
04 апреля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную, расположенную на улице Ревсобраний в Ногинске Богородского городского округа, планируется отремонтировать, подряд на эти работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации и выполнением работ по капитальному ремонту котельной «Ревсобраний-2» в Ногинске», — цитируются в сообщении слова главы ведомства Клены Волковой.
Подрядчик должен будет сделать смету, а также отремонтировать трубную часть котельной, установить регулирующую и запорную арматуру, обновить теплоизоляцию на трубах, провести пуско-наладочные работы инженерного оборудования и пр.

Начальная цена лота составляет 18 миллионов 337 тысяч 160 рублей. Заявки принимаются до 14 апреля.

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#ногинск
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#торги
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Американский военный заключил контракт на службу в российских войсках
В Югре американский военный заключил контракт с Минобороны РФ
04 апреля 2024, 14:27

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший американский военный с позывным Вил заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что американец заключил контракт в Центре патриотов России в Ханты-Мансийске.

Он отправился на СВО добровольцем и вместе с российскими военными сражался под Авдеевкой. Также он боролся с уклонистами в составе интернациональной бригады «Пятнашка».

Военный заявляет, что ему есть с чем сравнить боевые действия. Во время службы в армии США он побывал в Афганистане и помнит, как американцы спасались бегством.

Вил настаивает на необходимости поддержки России и восхищается героизмом российских военных. После взятия Авдеевки он водрузил флаг США рядом с российским в знак солидарности.

По его словам, это флаг должен помочь его соотечественникам разобраться в ситуации, которая развернулась между Россией и Украиной, найти независимые источники информации, провести собственное расследование и в итоге стать союзником России.

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#контракт
#сша
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Строители, ремонтирующие образовательный центр в Ногинске, приступили к фасадным работам
04 апреля 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт образовательного центра №8 проводится в Ногинске Богородского округа, здание расположено на Юбилейной улице. В настоящее время на объекте начались фасадные работы, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На площадке 60 рабочих. Сейчас они занимаются фасадным и отделочными работами, а также монтируют инженерные сети. Демонтаж устаревших конструкций составил 85%. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком», — говорится в сообщении.
Трёхэтажное здание образовательного центра было построено в 1962 году. Перед началом капитального ремонта там учились около 650 детей, сейчас их распределили по другим школам. Отремонтированный образовательный центр №8 планируется открыть к началу нового учебного года.

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#ногинск
#министерство строительного комплекса мо
#богородский городской округ
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Порядок в Кузьминском лесопарке в Котельниках наведут до 24 апреля
04 апреля 2024, 14:15

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Все работы по наведению порядка в Кузьминском лесопарке будут выполнены до 24 апреля. Об этом сообщил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.
«Сегодня вместе с коллегами осмотрели территорию Кузьминского лесопарка. Там проводятся подготовительные работы: очистка от снега, сбор мусора, инструктаж персонала. Специалисты осматривают инвентарь и при необходимости обновляют его. Ранее были выявлены дефекты парковой мебели и урн, нарушение лакокрасочного покрытия», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Также, по его словам, есть необходимость в обновлении информационных стендов, в замене отдельных элементов детских и спортивных площадок.

Жигалкин напомнил, что в понедельник на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с областным правительством и главами муниципалитетов обсуждали подготовку парков к летнему сезону.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье детям-инвалидам сохранили социальную пенсию на период временной работы
04 апреля 2024, 14:13

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума в ходе 81-го заседания приняла закон о предоставлении дополнительной социальной поддержке детям-инвалидам, инвалидам с детства и детям, получающим пенсию по потере кормильца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Теперь все эти категории граждан, обучающиеся в образовательных учреждениях Подмосковья и ещё не достигшие 23 лет, смогут получать социальную доплату к пенсии и в период их временного трудоустройства через систему студенческих отрядов в свободное от учёбы время. Ранее при таких условиях доплата снималась.
«Теперь переживаний при трудоустройстве не будет. Молодые люди ничего не потеряют, напротив – приобретут много новых знаний и навыков», – сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он назвал поддержку подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, очень важной, тем более в период, когда они устраиваются на работу.

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#подмосковье
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