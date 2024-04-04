В работе подмосковного форума «Управдом» приняли участие более 100 человек

Фото: пресс-служба правительства МО
Второй межмуниципальный форум «Управдом» состоялся в Королёве, его участниками стали представители и главы разных городских округов, а также представители управляющих компаний, профильных ведомств, компании «Мособлгаз» и Московской областной Думы – всего более 100 человек, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Жители остаются для нас главным приоритетом. (…) Наша задача состоит в том, чтобы жители многоквартирных домов не оставались наедине со своими проблемами и знали, куда обращаться», — сказала глава регионального министерства территориальной политики Юлия Губанова.В ходе форума его участники делились с коллегами успешными муниципальными практиками, идеями и опытом, а также рассказывали о результатах различных инноваций. Отмечается, что форму становится платформой для оперативного решения проблем жителей, а также поиска народных инициатив, которые смогут стать основой новых законов и госпрограмм.
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Лев Каштанов