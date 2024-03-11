В Подмосковье онкоскрининг полости рта прошли свыше 80 тысяч человек

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 80 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Регулярная диагностика позволяет на ранней стадии обнаружить развитие злокачественных новообразований и своевременно начать лечение. С начала этого года онкоскрининг полости рта прошли 76 тыс. жителей региона, в результате у 88 из них было обнаружено онкологическое заболевание. Все они направлены на лечение», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что диагностика проводится бесплатно при помощи специальной лампы и очков
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Мира Полтева