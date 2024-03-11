Подмосковные стоматологи удалили молочные зубы у 24-летней пациентки

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Врачи стоматологического отделения Каширской больницы помогли 24-летней пациентке со сменой детских молочных зубов на коренные, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Девушка пришла к стоматологам с жалобой на кариес и подвижность боковых зубов. Врачи установили, что «проблемные» зубы являются молочными, причем пациентка знала об этом, однако ранее эта ситуация её не беспокоила. Рентген показал, что коренные зубы начали прорезываться, поэтому мешающие им молочные было решено удалить.
Она добавила, что коренные зубы должны начать прорезываться спустя несколько недель, после чего пациентке следует вновь прийти для дальнейшего наблюдения.
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«Под местным обезболиванием мы аккуратно удалили пациентке молочные зубы, тем самым освободили путь для прорезывания постоянных. Удаление молочных зубов у взрослых — большая редкость», — отметила заведующая стоматологическим отделением Каширской больницы Елена Тамбова.
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Лев Каштанов