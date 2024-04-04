В Подмосковье определили победителей конкурса «Добрым словом согреем друг друга»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье подвели итоги инклюзивного конкурса «Добрым словом согреем друг друга». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В конкурсе принимали участие 71 студент 25 образовательных учреждений Московской области.
Стоит отметить, что в номинации «Поэзия» победителями стали колледж «Подмосковье»,Сергиево-Посадский социально-экономический техникум и Коломенский ГСГУ. Сергиево-Посадский социально-экономический техникум, колледж «Подмосковье» и Сергиево-Посадский социально-экономический техникум стали лучшими в категории «Проза».
Кроме этого, в «Публицистике» первого места удостоились колледж «Энергия», Луховицкий аграрно-промышленный техникум и Коломенский ГСГУ.
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«В онлайн-формате прошла церемония награждения победителей и призеров VI регионального конкурса инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга». Конкурс направлен на создание творческого пространства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также на развитие, поддержку и популяризацию их творчества», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, в «Публицистике» первого места удостоились колледж «Энергия», Луховицкий аграрно-промышленный техникум и Коломенский ГСГУ.
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Мира Полтева