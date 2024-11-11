В Подмосковье оптимизировали движение на пяти перекрёстках

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Движение транспорта на пяти перекрёстках оптимизировали в четырёх городских округах Московской области специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Люберцах была изменена работа светофора на пересечении Октябрьского проспекта и 4-го Люберецкого проезда: время проезда по проспекту увеличилось на 18 секунд. А в округе Солнечногорске скорректировали работу двух светофоров на пересечении Пятницкого шоссе с Георгиевском шоссе на территории деревни Горетовка и перекрёстке Пятницкого шоссе с поворотом на посёлок Жилино. В результате время проезда по Пятницкому шоссе стало больше на 15 секунд», — говорится в сообщении.Кроме того, в селе Кудиново Богородского округа увеличили время выезда на улицу Ленина с Центральной улицы. А рабочем посёлке Боброво Ленинского округа в утренний час пик увеличено время выезда с Крымской улицы.
Работа по оптимизации дорожного движения в регионе продолжается.
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