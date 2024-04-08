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В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем

08 апреля 2024, 10:26
Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Срок согласования схем транспортного обслуживания территорий на подмосковном портале госуслуг сократили с 14 до десяти рабочих дней, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
В министерстве отметили, что сократить сроки оказания услуги удалось благодаря упрощению требований к разработке схемы транспортного обслуживания той или иной территории.

«Теперь не требуется предоставлять схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в составе общей схемы. Это облегчает заявителю подготовку документации и ускоряет получение услуги», — пояснила глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.


Схемы транспортного обслуживания необходимо согласовывать для утверждения проекта планировки территории, эти схемы показывают, как жителей будет обслуживать общественный транспорт после изменения градостроительной инфраструктуры населённого пункта.

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Правительство РФ уравняло в льготах добровольцев Росгвардии и Минобороны
08 апреля 2024, 11:06

Добровольцы в составе Росгвардии будут получать те же льготы, что и добровольческие формирования Минобороны. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В сообщении правительства говорится о том, что льготы и меры поддержки для граждан, которые вступили в добровольческие формирования Росгвардии, будут такими же, как и для добровольцев в составе Минобороны. По информации источника, речь идет о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периода пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и стаж работы, а также предоставлении вещевого имущества.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты добровольцам, которые связаны с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях, больше не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей.

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Названа диета, при которой невозможно поглупеть
The Conversation: японская диета не позволяет женскому мозгу уменьшиться
08 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Традиционная японская диета положительно влияет на объем мозга у женщин, пишет The Conversation.
По данным исследователей из Ливерпульского университета, японская диета предполагает употребление мисо, водорослей, чая, грибов, соевых бобов, рыбы.

В рамках исследования специалисты собрали данные о пищевых привычках 1636 взрослых японцев в возрасте от 40 до 89 лет. Их попросили сообщить, что они употребляли в пищу в течение трех дней до начала исследования.

Так, традиционной японской диеты придерживались почти 600 человек. Все участники прошли магнитно-резонансную томографию.

Выяснилось, что повышенное потребление рыбы, морепродуктов, соевых продуктов, грибов, водорослей и чая предотвращало возрастное снижение объемов мозга и его атрофию. Такой эффект проявлялся только у женщин.

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#япония
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#женщины
#похудение
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Доплату за классное руководство в Подмосковье получают более 38 тысяч педагогов
08 апреля 2024, 10:51

Фото: Фотобанк МО/Сергей Гордеев

Свыше 38 тысяч учителей Московской области получают доплату в 11 тысяч рублей за классное руководство, сумма складывается из федеральной и региональной выплаты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Федеральная доплата за классное руководство составляет 5 тысяч рублей. В Подмосковье классные руководители получают ещё и региональную доплату в 6 тысяч рублей, таким образом, общий объём доплаты за классное руководство в Московской области составляет 11 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова председателя Комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линары Самединовой.
Отмечается, что в 2024 году на выплаты 38 тысячам классных руководителей в Московской области предусмотрено более 6,7 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей выделяется из регионального бюджета и 3 млрд рублей — из федерального.

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#учителя
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На дорогах Мытищ до 15 июля устранят более 700 кв. м. ям
08 апреля 2024, 10:15

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В городском округе Мытищи до 15 июля так называемыми большими картами устранят более 700 кв. м. ям. Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая. По её словам, ямочному ремонту уделяется большое внимание при приведении территорий в нормативное состояние.
«В этом году тёплая весна радует нас хорошей погодой, и коммунальщики приступили к устранению дефектов дорог ещё в марте. Но не всегда устранение ямы латкой является эффективной мерой. Часть ям будут ремонтировать большими картами. До 15 июля таким методом в нашем городском округе устранят более 700 кв. м. ям по 12 адресам. Специалисты регулярно проводят мониторинг и оцифровку ям», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она добавила, что адреса и сроки выполнения работ можно найти на сайте администрации в разделе «Ямочный ремонт картами».

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#мытищи
#юлия купецкая
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#ремонт дорог
#подмосковье
#московская область
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В ЖК «Мытищи-Сити» построят два жилых корпуса
08 апреля 2024, 09:52

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ещё два многоэтажных корпуса начнут возводить на территории жилого комплекса «Мытищи-Сити» в одноимённом городском корпусе, разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В состав ЖК «Мытищи-Сити» по плану застройщика — ООО СЗ «Ломоносов Девелопмент» — входит семнадцатиэтажный дом, состоящий из шести корпусов на 781 квартиру свободной планировки. На первых этажах жилых корпусов предусмотрены коммерческие помещения: там будут открыты магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, предприятия бытовых услуг и прочее», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории жилого комплекса предусмотрено строительство детского сада на 220 воспитанников, физкультурно-оздоровительного комплекса и паркинга. Там также будет благоустроенная зона отдыха с детскими и спортивными площадками.

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#мытищи
#строительство
#минжилполитики мо
#дом
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В ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске построят школу на 500 учеников
08 апреля 2024, 09:28

Фото: пресс-служба Минэилполитики МО

Школу, рассчитанную на 500 учеников, возведут на территории жилого комплекса «Изумрудные холмы» в Красногорске, разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Школа будет расположена между Волоколамским шоссе и бульваром Космонавтов. В четырёхэтажном здании общей площадью 11,8 тыс. квадратных метров предусмотрены общие классы, а также специализированные кабинеты для уроков химии, биологии и физики», — говорится в сообщении.
В школе также будет библиотечно-информационный центр с IT-зоной, читальным залом и демонстрационным пространством, два спортивных зала, актовый зал, а также медпункт и кабинеты психолога, логопеда-дефектолога и социального педагога.

Новая школа станет уже четвёртой, возведённой в ЖК «Изумрудные холмы».

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#строительство
#красногорск
#школа
#минжилполитики мо
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«В полумраке морщины не видны»: 69-летняя любвиобильная блогерша ответила хейтерам
Tyla: 69-летняя блогерша с активной личной жизнью ответила хейтерам
08 апреля 2024, 09:07

Фото: Istock/Prostock-Studio

Пожилая блогерша Тина, которая активно ходит на свидания, ответила на критику в свой адрес, пишет Tyla.
Женщина хочет до своего 70-летия найти мужчину мечты, поэтому активно ходит на свидания. Некоторые подписчики начали критиковать ее.

«Фу, два морщинистых старых тела бьются друг о друга», — написал один из пользователей.

В свою очередь Тина записала в ответ видео.

«Знаете, в романтической обстановке и полумраке морщины почти не видны», — сказала женщина.

По ее словам, во время свиданий она обращает внимание не на морщины, а на эмоциональный контакт.

При этом многие подписчики хвалят Тину.

«Ты очень красивая!», «Вперед, девочка! Найди мужчину своей мечты!», «Развлекайтесь как можно больше. Не обращайте внимания на хейтеров!» — пишут они.

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#европа
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Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
«Известия»: в РФ могут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
08 апреля 2024, 05:04

Фото: istock / Kiwis

Электронные платежки за ЖКУ будут распространены по всей территории России — граждане смогут отказаться от использования бумажных счетов. Законопроект подготовила группа депутатов «Единой России» от Краснодарского края.
Документ поддержала комиссия ГД по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ, сообщают «Известия».

Как указано в заключении комиссии, которое имеется в распоряжении информагентства, законопроект создан с целью создания условий для оплаты коммунальных услуг и капитального ремонта альтернативным способом — с помощью получения документов в электронной форме.

Помимо этого, реализация инициативы сможет сэкономить бюджетные средства регионов, отмечает издание.

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#комиссия
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Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с затоплением в Оренбуржье
08 апреля 2024, 03:19

Фото: сайт Кремля

Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области. Об этом информирует ЦТАК.
Северокорейский лидер от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие главе РФ и в его лице правительству и россиянам, которые пострадали в связи с серьезным материальным ущербом от затопления.

«Наш народ всегда будет вместе с российским народом», — заявил глава КНДР.
В Орске Оренбургской области на реке Урал прорвало грунтовую дамбу вечером в пятницу, 5 апреля. Ранее на ней были обнаружены две протечки. Сообщается, что более 10 тысяч домов оказались затоплены.

Более двух тысяч человек эвакуировано из зоны затопления.

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