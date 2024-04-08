В Подмосковье сократили срок согласования транспортных схем

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
Срок согласования схем транспортного обслуживания территорий на подмосковном портале госуслуг сократили с 14 до десяти рабочих дней, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
В министерстве отметили, что сократить сроки оказания услуги удалось благодаря упрощению требований к разработке схемы транспортного обслуживания той или иной территории.
Схемы транспортного обслуживания необходимо согласовывать для утверждения проекта планировки территории, эти схемы показывают, как жителей будет обслуживать общественный транспорт после изменения градостроительной инфраструктуры населённого пункта.
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«Теперь не требуется предоставлять схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в составе общей схемы. Это облегчает заявителю подготовку документации и ускоряет получение услуги», — пояснила глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.
Схемы транспортного обслуживания необходимо согласовывать для утверждения проекта планировки территории, эти схемы показывают, как жителей будет обслуживать общественный транспорт после изменения градостроительной инфраструктуры населённого пункта.
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Лев Каштанов