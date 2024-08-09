В Подмосковье оптимизировали оформление субсидии на оплату ЖКУ

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Оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на подмосковном госпортале стало удобнее благодаря подключению сервиса предпроверки, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Сервис предповерки поможет избежать отказов из-за дублирования заявлений, отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что оформление субсидий на оплату ЖКУ является одной из самых востребованных онлайн-услуг в Московской области. С начала текущего года этой услугой воспользовались уже более 74 тысяч раз.
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«Теперь если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили или продлили её проактивно, система пришлет об этом информацию. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления», — пояснила Надежда Куртяник.
Она добавила, что оформление субсидий на оплату ЖКУ является одной из самых востребованных онлайн-услуг в Московской области. С начала текущего года этой услугой воспользовались уже более 74 тысяч раз.
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Лев Каштанов