В Подмосковье подключили нейросеть к онлайн-услуге для трактористов

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Услугу по выдаче прав для трактористов-машинистов оптимизировали на госпортале Московской области: теперь прикреплённые к заявке документы будет проверять искусственный интеллект, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Сфера применения искусственного интеллекта в Московской области расширятся. Теперь нейросеть распознает и анализирует файлы, которые прикреплены к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.Искусственный интеллект призван снизить вероятность ошибки при подаче заявления: нейроанализ прикреплённых сканов документов показывает, корректные ли бумаги приложил заявитель. Проверка проводится мгновенно.
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