В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для служб заказа такси

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Оформить онлайн разрешение на деятельность службы заказа такси в Московской области стало ещё удобнее благодаря новой опции на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Теперь если заявление о разрешении на деятельность службы заказа такси подаст организация, у которой уже есть действующее разрешение, на экране появится соответствующее уведомление, и оформить заявку не получится. Таким образом будет уменьшено число отказов на предоставление данной услуги», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Заявление на «Предоставление и аннулирование действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси» могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Прилагаемые документы и саму заявку следует подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявитель получит ответ в течение пяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.
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