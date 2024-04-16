В Подмосковье в два раза ускорили выдачу порубочного билета

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Получить разрешение на вырубку зелёных насаждений в Московской области стало быстрее и проще благодаря оптимизации соответствующей услуги на региональном госпортале, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Срок получения порубочного билета на областном портале госуслуг сократился в два раза и теперь составляет восемь рабочих дней. Кроме того, если вырубить нужно менее 15 деревьев, сервис автоматически создаёт перечётную ведомость — один из обязательных документов для получения этой услуги», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что оптимизация сервиса позволит сэкономить время заявителей и вероятность отказа в предоставлении услуги станет меньше.
Порубочный билет необходим, когда нужно вырубить аварийные или сухие деревья, пересадить деревья на общественных территориях, а также при сносе зданий, ремонте инженерных коммуникаций и пр. Порубочный билет могут оформить владельцы недвижимости, это могут быть как юридические, так и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
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