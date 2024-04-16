На портале «Паллиативная помощь Подмосковья» появилось ещё пять онлайн-услуг

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Ещё пять услуг стали доступны пользователям интернет-портала «Паллиативная помощь Подмосковья», включая возможность самостоятельно записаться на приём в кабинет паллиативной помощи и подать заявление на получение медицинского ухода, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На портале стали доступны такие опции, как «Самозапись к врачу», оформление заявок на получение паллиативного статуса, обезболивание, сестринский уход и выдачу медоборудования для использования на дому», — отметила глава координационного центра паллиативной медицинской помощи региона Анна Шестакова.Она также рассказала, что на портале появился раздел «Аптечные сети». С его помощью пациент может узнать, в каких аптеках есть нужное ему лекарство. Для этого достаточно ввести в специальную строку адрес пациента или район, по запросу будет сформирован список подходящих аптек с адресами, графиком работы и телефонами.
Отмечается, что ранее через портал предоставлялись две онлайн-услуги: вызов патронажной службы и подача заявки на госпитализацию.
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