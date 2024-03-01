В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по выдаче разрешений на охоту

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Услуга по выдаче разрешения на охоту на подмосковном госпортале стала удобнее: теперь здесь можно забронировать место и вид охоты в зависимости от пропускной способности того или иного участка, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Теперь на портале подмосковных госуслуг можно бронировать вид и место охоты, если это позволяет норма пропускной способности — в противном случае подача заявления блокируется. Кроме того, портал предлагает список разрешённых к охоте животных в зависимости от сезона и выбранного охотничьего угодья. Благодаря этому нельзя ввести некорректные сроки охоты», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Кроме того, охотник смогут через портал — в электронном виде — отправить в Минэкологии сведения о добыче.
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