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Жители Подмосковья с начала года получили более 13 тыс электронных справок

27 февраля 2024, 12:51
Фото: iStock/Galeanu Mihai

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Более 13 тысяч справок в электронном виде получили жители Московской области с начала года, такие справки являются полноценной альтернативой бумажного документа, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Чаще всего электронные справки получают для назначения дополнительных льгот, а также для предъявления в образовательные учреждения. Цифровую справку можно получить из центра занятости. Напомню также, что справку в электроном виде могут получить опекуны», — отметила глава подмосковного министерства Людмила Болатаева.
Получить электронную справку житель Подмосковья может на региональном портале госуслуг. Такие справки формируются в течение суток и поступают в личный кабинет. При этом желающие могут выбрать и получение обычной бумажной справки: документы в обоих форматах имеют равную юридическую силу.

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В Подмосковье выросло число машин, эвакуированных за нарушения
27 февраля 2024, 13:28

Фото: iStock/Elen11

Более 3,2 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил, эвакуировали в Московской области за минувшую неделю, общее число эвакуированных машин оказалось почти на 250 больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего за прошедшую неделю с улиц Подмосковья было эвакуировано 3 тысячи 243 автомобиля, припаркованного с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 246 машин, чем за предыдущую неделю», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей — 380 — эвакуировали за неделю в городском округе Красногорск. На втором месте антирейтинга оказались Мытищи с 280 перемещёнными автомобилями. На третьем месте оказались Химки, где эвакуировали 256 машин. Четвёртое место занял округ Котельники, где был эвакуирован 221 автомобиль, а замыкает топ-5 антирейтинга округ Королёв с 202 перемещёнными машинами.

В министерстве напомнили, что если машину эвакуировали в Московской области, узнать о её местонахождении можно через сайт Центра безопасности дорожного движения региона или по телефону: 7-800-444-58-34.

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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской областью
27 февраля 2024, 13:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В 12:30 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
В заявлении отмечается, что эта операция пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников типа самолета по объектам на территории Российской Федерации. Также отмечается, что ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью и один над Белгородской областью.

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Пользователи Telegram в России жалуются на сбои мессенджера
27 февраля 2024, 13:17

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Пользователи Telegram по всей территории РФ жалуются на сбой в работе мессенджера. Согласно данным сервиса «Сбой.рф» зафиксировано больше 2,6 тысяч жалоб.

Проблемы в работе «Телеграма» начали примерно в 12.30 по московскому времени. По данным сервиса, треть всех жалоб - 34% - поступило от жителей Москвы, еще 15% - от пользователей из Петербурга. Причины неполадок неизвестны, официальных комментариев на данный момент не поступало.

Пользователи жалуются на плохую загрузку чатов, картинок и видео. Также у некоторых не отправляются сообщения и не получается зайти в мессенджер.

Отмечается, что 20 часов назад в AppStore вышло обновление мессенджера.

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Одиночная камера и изучение Корана: приговор и судьба избитого сыном Кадырова Журавеля
Суд в Грозном приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года лишения свободы
27 февраля 2024, 12:58

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Студент из Волгограда, который сжег Коран на фоне мечети Никита Журавель, приговорен к 3,5 года лишения свободы. Как он отреагировал на приговор, за что раскаялся и почему больше не боится за свою безопасность, читайте в материале «Радио 1».

Никита Журавель: за что был задержан


Никита Журавель был задержан в Волгограде в мае 2023 года за сожжение Корана. 19-летний студент записал надругательство над священной книгой мусульман на фоне мечети и опубликовал видео в социальной сети. На допросе злоумышленник заявил, что действовал по указу украинских спецслужб, и за сожжение Корана он получил вознаграждение в размере десяти тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по факту оскорбления чувств верующих, по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина было передано следователям из Чечни. Деяния Журавеля вызвали общественный резонанс. В Грозном прошли митинги протеста, в которых приняли участие представители региональной общественной палаты.

27 мая Никита Журавель был помещен в чеченское СИЗО.


Сын Кадырова избил Журавеля в СИЗО


Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение Никиты Журавеля, в котором он сообщил, что его в СИЗО избил младший сын главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Москалькова инициировала проверку по этому факту.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой видно, как его сын 15-летний Адам наносит удары по туловищу задержанного Никиты Журавеля. Глава Чечни сопроводил ролик подписью: «Побил и правильно сделал».
Поступок Адама Кадырова вскоре прокомментировал депутат Госдумы Адам Делимханов. Он назвал избиение справедливым и заявил, что религия для чеченцев является самым священным.

«Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии», — заявил Делимханов.

Награды младшего сына Кадырова


В начале октября 2023 года Адам Кадыров был награжден званием Героя Чеченской Республики. 24 октября Кадыров-младший был награжден орденом «Дуслык», который является второй по значимости наградой в Татарстане. 25 октября Адам Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Сжегшего Коран в Волгограде осудили на 3, 5 года


Судебный процесс, в ходе которого Никите Журавелю должны были огласить приговор, изначально был назначен на 9 октября, однако заседание было перенесено. 23 октября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись его разговора с Никитой Журавелем. Задержанный сообщил, что готов принять ислам, однако глава Чечни не поверил в искренность слов Журавеля и назвал его провокатором.

27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3, 5 года лишения свободы, сообщил портал «Mash». Подсудимого признали виновным в оскорблении чувств верующих. Отбывать наказание Журавель будет в колонии общего режима.

После оглашения приговора Никита Журавель еще раз принес извинения за сожжение Корана и сообщил, что не боится за свою безопасность после инцидента с избиением. Он также добавил, что продолжает изучать Коран и содержится в одиночной камере.

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Автоэксперт раскрыл, когда можно менять зимнюю резину
Автоэксперт Осипов объяснил, когда лучше сменить резину на машине
27 февраля 2024, 12:54

Фото: IStock/FotoDuets

Всю неделю в Москве и Московской области будет держаться плюсовая температура. Однако синоптики предупреждают, что настоящая весна в столичный регион придёт не скоро. Независимый автоэксперт Олег Осипов рассказал в беседе с «Радио 1», когда можно будет сменить резину на машине.
По словам специалиста, зимнюю резину нельзя использовать летом, поскольку та может быстро стереться. Но торопиться покупать летние покрышки в марте тоже не нужно.
«Есть простое правило – летняя резина начинает работать, когда на улице выше 5 градусов. Единого правила не существует, так как в каждом регионе своя погода. Но есть если у вас среднесуточная температура превышает пять градусов, тогда можно задуматься о смене. Но пока мы этого не видим», — объяснил он.
Осипов также не рекомендовал использовать всесезонную резину. Он заявил, что такая резина плохо показывает себя как на летних, так и на зимних дорогах.
«Всесезонная резина работает плохо и зимой, и летом, она ни для того, ни для другого не предназначена. Это большой обман. Она имеет право на жизнь, тем более, когда лень менять, но зимняя резина мягкая по определению, и если вы будете её использовать летом, то она быстро сотрется. Всесезонная резина жёстче, но она не так стирается летом, и плохо держит зимой, то есть она катится, потому что в ней присутствует пластик», — добавил эксперт.
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#автомобиль
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Премьер Польши заявил, что не планирует посылать военных на Украину
Туск: Польша не планирует посылать своих военных на территорию Украины
27 февраля 2024, 12:51

Фото: iStock/ValleraTo

Премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVPInfo заявил, что его страна не планирует направлять своих военных на Украину.
Он выразил это на пресс-конференции в Праге после встречи с главой чешского правительства Петром Фиалой.

Премьер подчеркнул, что предпочтительнее поддерживать Украину без направления войск. Он также отметил, что если бы существующая поддержка была достаточной, не возникло бы необходимости обсуждать другие виды помощи.

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#польша
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В Москве за неделю госпитализировали 665 человек с COVID-19
В Москве за неделю выявили 6750 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек
27 февраля 2024, 12:47

Согласно еженедельному отчёту федерального штаба по коронавирусу, за период с 19 по 25 февраля в Москве зарегистрировано 6 750 новых случаев COVID-19.
В течение этой недели 665 человек были госпитализированы, а 7 982 человека выздоровели. За этот период также умерли 13 человек.

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#коронавирус
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Жители Подмосковья могут проголосовать за места для установки камер «Безопасный регион»
27 февраля 2024, 12:38

Фото: istockphoto / pixinoo

В Московской области стартовало голосование за места для установки камер «Безопасный регион». Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Голосование проводится на портале «Добродел», в рамках которого жители могут выбрать приоритетные места для установки камер.

«В списке для голосования представлено 605 участков в 48 городских округах. Приглашаю жителей нашего региона принять участие в голосовании и определить те места, где камеры нужны в первую очередь. Отдать свой голос можно до 10 марта. Для этого на портале «Добродел» выберете на интерактивной карте свой муниципалитет, а после – одно из предложенных мест», – поделился председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Стоит отметить, что на развитие данной системы в 2024 году было выделено порядка 1,18 млрд рублей.

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В Подмосковье провели обучающее мероприятие «МедиаРост» для активистов
27 февраля 2024, 12:36

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье прошел интенсив для медиаактивистов «МедиаРост». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило в Шаховской школе. В нем приняли участие порядка 60 медиаактивистов из 7 городских округов региона.

Для участников были подготовлены различные мастер-классы и разборы кейсов, которые могут случиться с ними в реальной жизни.

«Мы все здесь увлекаемся созданием контента, поэтому узнать новые «фишки» для его создания было очень полезно. Особенно если учесть, что многие из нас в будущем рассматривают карьеру именно в сфере медиа. Медиасреда развивается очень быстро, и мы должны успевать за ней. Так что такое обучение действительно принесет свои плоды, а возможность познакомиться с таким количеством людей, разделяющих общие интересы, — это отличный бонус», — поделился один из участников интенсива.

Стоит отметить, что также в рамках мероприятия прошла встреча активистов с с делегатами II Съезда Движения Первых.

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