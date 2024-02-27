Жители Подмосковья с начала года получили более 13 тыс электронных справок

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Более 13 тысяч справок в электронном виде получили жители Московской области с начала года, такие справки являются полноценной альтернативой бумажного документа, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Чаще всего электронные справки получают для назначения дополнительных льгот, а также для предъявления в образовательные учреждения. Цифровую справку можно получить из центра занятости. Напомню также, что справку в электроном виде могут получить опекуны», — отметила глава подмосковного министерства Людмила Болатаева.Получить электронную справку житель Подмосковья может на региональном портале госуслуг. Такие справки формируются в течение суток и поступают в личный кабинет. При этом желающие могут выбрать и получение обычной бумажной справки: документы в обоих форматах имеют равную юридическую силу.
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