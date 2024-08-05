В Подмосковье оптимизировали режим работы пяти светофоров

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы пяти светофоров, расположенных в четырёх городских округах Московской области — Фрязине, Мытищах, Чехове и Серпухове, оптимизировали для увеличения пропускной способности дорог и безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В округе Чехов был изменён режим работы светофора у деревни Манушкино — на выезде с улицы Кулаковская Горка на Старосимферопольское шоссе. В Мытищах синхронизировали два светофора на Волковском шоссе — у автобусных остановок «Пироговский лесопарк» и «Волковское кладбище», а также увеличили время ожидания для пешеходов в утренний и вечерний часы пик: благодаря этому было увеличено время проезда по прямому ходу шоссе», — говорится в сообщении.В Серпухове скорректировали режим светофора на перекрёстке Советской улицы с проездом Мишина: там увеличили время работы «зелёного» для пешеходов. А во Фрязине был изменён режим работы светофора а перекрёстке проспекта Мира с Луговой улицей: перед пешеходной фазой добавили трёхсекундную фазу «красный всем».
Работы по корректировке светофоров в Московской области продолжаются.
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Лев Каштанов