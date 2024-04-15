В Подмосковье теперь можно оценить работу газового участкового

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Жители Московской области теперь могут оценить качество работы газового участкового, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона. 140 газовых участковых Мособлгаза начали работу в регионе в текущем году.
«Это мастера, которые организуют техобслуживание и ремонт газового оборудования в многоквартирных домах. Газовые участковые еженедельно проводят встречи с жителями на вверенных им территориях. График можно найти на сайте Мособлгаза, набрав в поисковой строке адрес своего дома», – пояснили в министерстве.Оценить деятельность газового участкового по пятибалльной шкале, в том числе его профессионализм, коммуникабельность и активность, можно по ссылке. Предложениями и замечаниями следует делиться здесь. В этом же разделе перечислены ответы часто задаваемые вопросы о техобслуживании газового оборудования и безопасном использовании газа.
В Минэнерго Подмосковья напомнили, что техобслуживание в квартирах проводится раз в год по графику. Узнать дату проведения техобслуживания в вашем доме можно на сайте.
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