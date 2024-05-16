В Подмосковье устранили свыше 400 перебоев подачи воды в МКД

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Под контролем ГУСТ МО с начала весны налажена бесперебойная подача воды в более 400 МКД Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Холодная и горячая вода в многоквартирных домах должна быть доступна непрерывно и круглосуточно в течение всего года. Прекращение воды может происходить только во время плановых отключений.
При возникновении перебоев подачи ХВС и ГВС жители могут оставить заявку через робота Женю.
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«С начала весны УК отработали 469 заявок по устранению перебоев горячего и холодного водоснабжения. Необходимые работы проведены в Одинцовском городском округе. На улице Маршала Жукова восстановили непрерывную подачу горячей воды в дом №33, а также в дом №2 на Каштановой улице и дом №8 в поселке Назарьево. Устранена неисправность в подаче холодной воды в дом №17 на Можайском шоссе, в дом №21 на улице Маршала Жукова и дом №2 в квартале Маяковского в городе Звенигород», — поделились в пресс-службе.
При возникновении перебоев подачи ХВС и ГВС жители могут оставить заявку через робота Женю.
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Мира Полтева